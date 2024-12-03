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Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

Анна Ярославская
3 декабря 2024, 09:32
283
В МИД напомнили о Будапештском меморандуме и подчеркнули, что "никакие суррогаты или заменители" полноправного членства Украины в Альянсе не будут приняты.
НАТО, курс на НАТО
Украина отказывается от гарантий, которые заменяют членство в НАТО - МИД / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Членство в НАТО - единственная реальная гарантия безопасности Украины
  • Киев не примет никакие альтернативы членству в Альянсе

Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Украины.

Заявление МИД оказалось в распоряжении Европейской правды.

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Отмечается, что украинский МИД обнародовал позицию в день начала министерской встречи НАТО.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", - говорится в документе.

При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Отмечается, что этот шаг станет "действенным противодействием российскому шантажу".

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО инфографика / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Киев считает реальным вариант, когда страна присоединится к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно лишь полностью, а не без отдельных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вступление Украины в НАТО может остановить горячую фазу войны.

Как сообщал Главред, недавно изда ние Politico раскрыло, ктотормозит вступление Украины в НАТО. Позиция некоторых стран контрастирует со странами Балтии и Польшей. Они относятся к идее приглашения Украины в Альянс с большим энтузиазмом.

Другие новости:

Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.

Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.

США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.

После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

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