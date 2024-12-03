Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

Кратко:
- Членство в НАТО - единственная реальная гарантия безопасности Украины
- Киев не примет никакие альтернативы членству в Альянсе
Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Украины.
Заявление МИД оказалось в распоряжении Европейской правды.
Отмечается, что украинский МИД обнародовал позицию в день начала министерской встречи НАТО.
"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", - говорится в документе.
При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.
"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - отмечает МИД.
Внешнеполитическое ведомство обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Отмечается, что этот шаг станет "действенным противодействием российскому шантажу".
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Киев считает реальным вариант, когда страна присоединится к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно лишь полностью, а не без отдельных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вступление Украины в НАТО может остановить горячую фазу войны.
Как сообщал Главред, недавно изда ние Politico раскрыло, ктотормозит вступление Украины в НАТО. Позиция некоторых стран контрастирует со странами Балтии и Польшей. Они относятся к идее приглашения Украины в Альянс с большим энтузиазмом.
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Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.
Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.
США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.
После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.
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