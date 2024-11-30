Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

Что будет, если НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории - детали в материале.

https://glavred.info/ukraine/chlenstvo-v-nato-mozhe-zupiniti-garyachu-fazu-viyni-zelenskiy-vidav-zayavu-pro-vstup-10618721.html Ссылка скопирована

Зеленский выдал заявление о вступлении Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Прекращение огня может гарантировать отступление Путина

Почему никто не предлагал Киеву быть в НАТО

Корреспондент Стюарт Рамзи поговорил с Владимиром Зеленским. В интервью президент высказался относительно вступления Украины в НАТО. В разговоре с Макроном Зеленский подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО ту территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И тогда оккупированные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем", - цитируют его журналисты говорится в материале Sky News. видео дня

По словам президента, необходимо прекратить огонь, чтобы гарантировать, что Путин не вернется, чтобы захватить еще больше украинской территории. Если же НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории, Путин точно вернется.

Что известно о вступлении стран в НАТО / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что никто не предлагал Киеву быть в НАТО той или иной частью Украины. Приглашение должна получить Украина в международно признанных границах.

"Вы не можете давать приглашение только части. Почему? Потому что тогда вы признаете, что это только часть Украины и есть Украина, а то является Россией. Поэтому я и сказал: юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И здесь нельзя ошибаться в этом", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Киев не будет признавать оккупированные территории российскими, ведь это противоречит Конституции Украины.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО. Он считает, что в случае Украины существуют способы решить проблему применения статьи о коллективной безопасности.

В СМИ раскрыли, кто тормозит вступление Украины в НАТО. Германия и США являются ключевыми странами, тормозящими процесс принятия Украины в НАТО. Они не спешат приглашать Киев в Альянс, поскольку опасаются прямого военного столкновения с Россией.

Стало известно, почему Байден передумал приглашать Украину в НАТО. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Украины к вступлению в НАТО, но решила не делать этого.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред