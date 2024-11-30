Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

Юлия Закрепа
30 ноября 2024, 10:10
211
Что будет, если НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории - детали в материале.
Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении
Зеленский выдал заявление о вступлении Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Прекращение огня может гарантировать отступление Путина
  • Почему никто не предлагал Киеву быть в НАТО

Корреспондент Стюарт Рамзи поговорил с Владимиром Зеленским. В интервью президент высказался относительно вступления Украины в НАТО. В разговоре с Макроном Зеленский подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО ту территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И тогда оккупированные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем", - цитируют его журналисты говорится в материале Sky News.

видео дня

По словам президента, необходимо прекратить огонь, чтобы гарантировать, что Путин не вернется, чтобы захватить еще больше украинской территории. Если же НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории, Путин точно вернется.

вступление в НАТО инфографика
Что известно о вступлении стран в НАТО / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что никто не предлагал Киеву быть в НАТО той или иной частью Украины. Приглашение должна получить Украина в международно признанных границах.

"Вы не можете давать приглашение только части. Почему? Потому что тогда вы признаете, что это только часть Украины и есть Украина, а то является Россией. Поэтому я и сказал: юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И здесь нельзя ошибаться в этом", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Киев не будет признавать оккупированные территории российскими, ведь это противоречит Конституции Украины.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО. Он считает, что в случае Украины существуют способы решить проблему применения статьи о коллективной безопасности.

В СМИ раскрыли, кто тормозит вступление Украины в НАТО. Германия и США являются ключевыми странами, тормозящими процесс принятия Украины в НАТО. Они не спешат приглашать Киев в Альянс, поскольку опасаются прямого военного столкновения с Россией.

Стало известно, почему Байден передумал приглашать Украину в НАТО. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Украины к вступлению в НАТО, но решила не делать этого.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО ВСУ вступление в НАТО новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:38Украина
Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:25Украина
В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине

Последние новости

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

06:10

Потери оккупантов рекордные: появились новые данныемнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 декабря: Тельцам - счастливый день, Рыбам - удача в карьере

05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

04:00

Ошибка многих водителей: почему зимой не стоит поднимать дворники в автомобиле

03:30

Какого человека называют "клепаним на язик": мало кто сможет догадатьсяВидео

Реклама
03:00

"Били, дай боже": у Лукашенко нашли концлагерь с пыточной для украинцев – СМИВидео

02:37

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

02:00

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

00:57

Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой: полиция применяет силу

00:52

В чем нужно быть одетым на крещение ребенка: что необходимо знать

00:33

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый: что о нем думают сами же военные

00:16

Тайну Лох-Несского чудовища раскрыто: исследователь объяснил "горбы" на воде

29 ноября, пятница
23:45

РФ "атакует немыслимо": немецкий генерал прогнозирует потерю Покровска до 2025 года

22:36

Редкое фото Брюса Уиллиса: дочери поделились трогательным кадром

22:18

"Мне нужен такой человек": Зеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

22:17

Побили 7-летний рекорд: в Украине рванули вверх цены на популярный овощ

22:06

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

21:50

Украина готова договориться о прекращении огня - Зеленский

21:47

Мужчина купил старинную бутылку с запиской: что было внутри

21:45

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

21:30

Украинцы будут платить больше за сигареты: нардеп заявила, что в декабре цены "взлетят"

21:24

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

21:20

Почему двери общественных туалетов имеют щели сверху и снизу: неожиданные причины

20:53

Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденного

20:38

"Прямо непонимание": Женя Кот и его жена честно признались о трудностях

Реклама
20:36

Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

20:22

США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

20:10

Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о ШахедахВидео

19:46

Доллар и евро устроят качели в декабре: банкир рассказал, каким будет курс

19:41

В Украине вырос риск длительных отключений света зимой: в Reuters озвучили прогноз

19:29

РФ массированно атакует Украину с новой стратегией: NYT о тревожных деталях

19:27

Более 200 ракет и столько же дронов: Укрэнерго показало последствия ударов по энергообъектамВидео

19:10

Путин устроил сеансы ракетобесиямнение

19:00

Мицеллярная вода вместо сухого шампуня: парикмахер предупредила об опасностиВидео

18:46

Военные в СОЧ имеют шанс вернуться без наказания: в ГБР назвали сроки

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять