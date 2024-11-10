Украина может потерять 20% территории, чтобы получить членство в ЕС - НАТО

Дональд Трамп сообщил, что он не исключает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

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ВСУ могут потерять большие территории / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

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Путин может получить 20% территории Украины

Украина может вступить в НАТО через 3-5 лет

Трамп может провести переговоры с Путиным

Бывший командующий Организации Североатлантического договора Джеймс Ставридис прогнозирует, что российско-украинская война закончится тем, что президент РФ Владимир Путин захватит 20% территории Украины.

Новоизбранный президент Дональд Трамп ранее заявлял, что если бы он оказался за столом переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, война между двумя странами закончилась бы в течение 24 часов, говорится в материале Newsweek.

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"Я надеюсь, что Трамп это сделает, и я думаю, что он это сделает, окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на конец Корейской войны... Путин, к сожалению, получит около 20% Украины, тот кусок, который он сейчас держит, но остальная Украина, 80%, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими, свободными", - считает Ставридис.

Он добавил, что Украина также получит "путь в НАТО, возможно, за три-пять лет, это реалистично. Это не худший результат в мире".

Что известно о вступлении стран в НАТО / Инфографика: Главред

По его мнению, Украина также может получить членство в Европейском Союзе, который вложил миллиарды долларов в помощь Украине в борьбе с российским вторжением.

"Путин будет ненавидеть эту часть Украины, так же как и украинцы будут ненавидеть ту часть, где Путин держит 20% их страны. Но это переговоры", - сказал адмирал в отставке.

Также известно, что после выборов Дональд Трамп сказал, что он не исключает диалог с Владимиром Путиным. Но никаких сроков или ожиданий от этого разговора он не озвучил.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Олаф Шольц сделал новое заявление относительно членства Украины в НАТО. Канцлер Германии не считает нужным принимать новые решения относительно предоставления Украине приглашения в НАТО, которое является частью Плана победы, предложенного президентом Зеленским.

Стало известно, что НАТО может резко изменить ход войны в Украине. Марк Рютте, комментируя развертывание тысяч северокорейских военных в Курской области, отметил необходимость активизировать усилия для изменения хода российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность приглашения Украины в НАТО. Он сообщил, что сегодня есть шанс победить в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на севере, на юге или в африканских странах. Когда Украина получит приглашение, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России.

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