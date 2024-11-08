Угроза развала НАТО: появился неожиданный прогноз первых шагов Трампа

В политической системе США много предохранителей от волюнтаризма, говорит Андрей Золотарев.

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Андрей Золотарев прокомментировал возможные шаги Дональда Трампа, Андрей Золотарев / скрин, Главред

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ВПК США получает прибыли от войны в Украине

Трамп переложит расходы на страны ЕС

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев ответил на вопрос о том, что Дональд Трамп во время своей кампании очень много говорил о роли Европы в помощи Украине и выходе США из НАТО.

"Безусловно, от продолжающейся войны в Украине выигрывает американский военно-промышленный комплекс, который загружен заказами на 10 лет вперед", — подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что партнеры поставляли ВСУ не самую свежую технику, а ту, которая уже во многих случаях подлежала списанию или осталась со времен подписания Варшавского договора и Советского Союза.

"Трамп, естественно, будет все это подстегивать. Потому что новое вооружение стоит дорого и требует даже не двух процентов военных расходов в структуре ВВП", — пояснил он.

Вместе с тем собеседник считает, что никакого демонтажа НАТО не будет, поскольку в политической системе США довольно много предохранителей от волюнтаризма тех или иных персон.

"Но европейцам придется платить больше, и в этом у Трампа будет общественная поддержка", — добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ранее стало известно о том, что Трамп принял первое кадровое решение. Аппарат Белого дома впервые в истории Соединенных Штатов возглавит женщина.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался насчет того, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Президент Украины подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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