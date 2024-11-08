Трамп принял первое кадровое решение: СМИ узнали детали

Аппарат Белого дома впервые в истории Соединенных Штатов возглавит женщина.

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Трамп решил, кого назначит руководителем аппарата Белого дома / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

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Трамп назначит главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс

Сьюзи Уайлз - близкий соратник Трампа и авторитетный стратег

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал руководителя своей кампании Сьюзи Уайлз главой аппарата Белого дома. Авторитетный политический стратег из Флориды станет первой женщиной в американской истории, которая займет этот пост.

Как сообщает The Washington Post, Трамп отзывается о ней очень положительно.

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"Сьюзи Уайлз только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний в 2016 году и в 2020 году", - отметил Трамп.

Трамп выиграл президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Поддержала Трампа в сложный момент

Также журналисты отмечают, что Уайлз продолжала работать с Трампом даже после штурма Капитолия, когда политика многие посчитали изгоем.

Она редко с ним спорила и поддерживала тесные отношения.

Что еще известно о Сьюзи Уайлз

Уайлс считают наиболее влиятельным политическим стратегом в штате Флорида: она добилась победы в губернаторской кампании Рика Скотта в 2010 году, управляла кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, помогала Рону ДеСантису и руководила общенациональной кампанией Трампа в 2024 году.

Трамп победил на выборах в США – главные новости:

Как сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Он набирает 295 голосов выборщиков, тогда как для победы достаточно было 270 голосов. Оппонент Камала Харрис получила лишь 226 голосов.

Президент Джо Байден поздравил Трампа с победой и дал команду правительству запустить переходной период, в рамках которого произойдет мирная передача власти. Белый дом отдадут Трампу 20 января, в день его инаугурации.

Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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