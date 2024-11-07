Байден обратился к нации и объявил дату передачи власти Трампу

Джо Байден признал Трампа избранным президентом США.

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Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления Байдена:

Белый дом будет передан Трампу 20 января

Выборы в США – честные и прозрачные

Харрис провела вдохновляющую кампанию

Президент США Джо Байден поручил своему правительству подготовить передачу власти команде новоизбранного главы государства Дональда Трампа. Белый дом будет передан новой команде 20 января. Байден поздравил Трампа и не сомневается в честности и прозрачности избирательной системы.

Как сообщает Голос Америки, в четверг, 7 ноября, Байден обратился к американскому народу по случаю президентских выборов. Он объявил о том, что выборы были честными и прозрачными, поздравил Трампа и анонсировал передачу ему власти в январе 2025 года.

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"Вчера я говорил с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что я поручаю всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, чего заслуживает американский народ", - сказал Байден.

Также он добавил, что сейчас важно принять выбор американского народа.

"Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Нельзя любить ближнего только тогда, когда вы согласны. Что-то, по моему мнению, вы можете сделать независимо от того, за кого вы голосовали, это видеть друг друга не как противников, а как соотечественников Америки", - добавил президент.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

Кроме того, хозяин Белого дома похвалил Камалу Харрис.

"Она провела вдохновляющую кампанию, и все увидели то, что я научился так уважать - ее характер... Она имеет большой характер, настоящий характер", - подчеркнул Джо Байден.

Трамп победил на выборах президента США – главные новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп фактически победил на выборах президента США.

Он набрал 295 голосов выборщиков, тогда как для победы достаточно было 270 голосов. Оппонент Камала Харрис поздравила его с триумфом.

Одним из первых Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал победу республиканца впечатляющей и выразил надежду на успешное сотрудничество и дальнейшее развитие стратегических отношений Киева и Вашингтона.

Позже Зеленский и Трамп поговорили по телефону: по словам украинского гаранта, лидеры обсудили отношения Украины и США, а также договорились поддерживать тесный диалог.

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