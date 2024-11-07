Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: Зеленский озвучил ответ

Ключевые тезисы:
- Президент вспомнил разговоры с Трампом
- Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир
- Трамп действительно хочет завершения войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность. Об этом сказал глава страны в рамках пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.
Зеленский отметил, что недавно он провел довольно хорошие разговоры с Трампом. Однако, президент Украины подчеркнул, что будущие переговоры должны быть более конкретными, и для этого необходимо подготовиться обеим сторонам.
"Относительно быстрого завершения войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с русскими, а это самый сложный враг этого века...", - объяснил президент.
В то же время глава государства отметил, что хочет справедливого окончания войны.
"Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой свои взгляды, все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины", - подытожил Владимир Зеленский.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Заявления Владимира Зеленского - последние новости
На саммите Европейского политического сообщества некоторые лидеры озвучивали опасные идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности. По словам Владимира Зеленского, те, кто предлагает такие соглашения без надлежащих гарантий, - это "диванные эксперты", которые не имеют опыта войны и не понимают, к каким последствиям для Украины могут привести договоренности с Россией.
Как ранее писал Главред со ссылкой на главу государства, двусторонний документ о безопасности между Украиной и Венгрией пока не подписан из-за отсутствия поддержки Венгрии по вступлению Украины в НАТО. Президент подчеркнул, что такой документ должен учитывать не только интересы одной стороны, но и включать важные аспекты для обеспечения безопасности сегодня и в будущем.
Также во время выступления президент Украины вспомнил о военных КНДР. Он отметил, что боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР.
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