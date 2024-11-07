Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: Зеленский озвучил ответ

Президент Украины подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.

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Завершение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы:

Президент вспомнил разговоры с Трампом

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир

Трамп действительно хочет завершения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность. Об этом сказал глава страны в рамках пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский отметил, что недавно он провел довольно хорошие разговоры с Трампом. Однако, президент Украины подчеркнул, что будущие переговоры должны быть более конкретными, и для этого необходимо подготовиться обеим сторонам.

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"Относительно быстрого завершения войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с русскими, а это самый сложный враг этого века...", - объяснил президент.

В то же время глава государства отметил, что хочет справедливого окончания войны.

"Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой свои взгляды, все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины", - подытожил Владимир Зеленский.

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На саммите Европейского политического сообщества некоторые лидеры озвучивали опасные идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности. По словам Владимира Зеленского, те, кто предлагает такие соглашения без надлежащих гарантий, - это "диванные эксперты", которые не имеют опыта войны и не понимают, к каким последствиям для Украины могут привести договоренности с Россией.

Как ранее писал Главред со ссылкой на главу государства, двусторонний документ о безопасности между Украиной и Венгрией пока не подписан из-за отсутствия поддержки Венгрии по вступлению Украины в НАТО. Президент подчеркнул, что такой документ должен учитывать не только интересы одной стороны, но и включать важные аспекты для обеспечения безопасности сегодня и в будущем.

Также во время выступления президент Украины вспомнил о военных КНДР. Он отметил, что боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР.

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