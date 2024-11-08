Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев

Политик будет пытаться действовать как бизнесмен, и давить на оппонентов, считает эксперт.

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Трамп устроит торговую войну с Китаем и попытается заморозить фронт в Украине - Золотарев / Коллаж Главред

Дональд Трамп стал сорок седьмым президентом США по результатам президентских выборов. Во время выступления перед поклонниками во Флориде он заявил, что его новое президентство станет "золотым веком" для всей Америки. Также политик пообещал, что при нем не будет "никаких войн".

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, каким Трамп видит завершение войны в Украине, а также как будут развиваться отношения новой администрации США с Китаем и Россией.

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Помимо президентского поста, республиканцы будут контролировать и Сенат и, вероятно, Палату представителей...

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За Палату представителей идет борьба и, возможно, контроль над ней станет утешительным призом для демократов. Те, кто знает электоральную географию, предполагают, что республиканцы могут споткнуться на Конгрессе.

В этот раз большинство социологов и экспертов воздерживались от прогнозов относительно того, кто победит, поскольку кандидаты шли практически нос к носу. Возможно, здесь сыграл фактор, знакомый нам по украинским политическим реалиям – коэффициент лжи, который довольно серьезно корректирует результаты социологических опросов.

Текущая избирательная кампания получилась беспрецедентно дорогой – более 4 млрд долларов было потрачено и республиканцами, и демократами. В плане фандрайзинга, надо отдать должное команде Камалы Харрис, которая обошла республиканцев по объёму собранных средств, особенно в последние месяцы. Это более чем беспрецедентно для Соединённых Штатов – допустим, в той же Пенсильвании только на аналитическую рекламу в соцсетях было потрачено более 400 млн долларов, что для украинской политики заоблачные цифры.

Опора на старые методы и технологии избирательной кампании, как правило, приводит к печальному результату для команды, которая на них опирается.

Команда Трампа попыталась повторить успех 2016 года, когда они делали ставку на таргетированную рекламу в соцсетях для обращения к своим целевым группам. Но помните, как Трампу перекрыли кислород в этом направлении, и информационный баланс резко тогда сместился - при том, что Трамп был действующим президентом, все обернулось против него. И в этот раз ставка демократов на почтовое и досрочное голосование не оправдалась, и республиканцы к этому подготовились. И по ходу кампании мы видели, что ошибались команды и Харрис, и Трампа.

Президентские выборы в США - что известно о кандидатах / Инфографика Главред

Стратегически команда Харрис ошиблась в том, что сделала ставку на эффект "медового месяца". Действительно, мы видели очень бурный старт и взлет поддержки Харрис в августе и сентябре, но в октябре, когда стало понятно, что Харрис не может дать внятных ответов на стратегические для кампании вопросы, Трамп этим воспользовался. Несмотря на то, что Харрис убедительно выиграла дебаты. Говоря языком политтехнологов, эта "пластмассовость" Харрис обернулась тем, что ее команде не удалось сформировать коалицию меньшинств, на которую делали ставку демократы – мы видим то, что по сравнению с 2020 годом значительно большее число афроамериканцев, и испаноговорящих американцев голосовали за Трампа, хотя это традиционный электорат демократов. В той же Пенсильвании, где прогнозы давали преимущество Харрис (за счет того, что города в основном голосовали за демократов), Трамп тоже выиграл, хотя это ключевой штат.

Объективности ради надо сказать, что были проколы и у Трампа. Чего только стоит шутка на его предвыборном митинге по поводу "мусорного острова" Пуэрто-Рико. Это привело к тому, что создало проблемы команде Трампа в той же Пенсильвании, потому что пуэрториканская диаспора отвернулась от Трампа. А демократы этим воспользовались и запустили негативный ролик на эту аудиторию, а также мигрантов из Азии и выходцев из стран Карибского бассейна. Именно поэтому в Пенсильвании все прошло на острие лезвия.

Из ошибок Харрис можно отметить то, что она так и не смогла дистанцироваться от политики Байдена. Как это ни парадоксально, но Трампа считали экономически более успешным президентом, тогда как экономическую политику Байдена большинство американцев считало неудачной. Что, в свою очередь, ударило по Харрис, поскольку для американцев куда важнее цены за галлон бензина на бензоколонке нежели то, что происходит где-то за океаном.

Как Трамп может использовать большинство в Сенате и Палате представителей, которое он может получить, в свою пользу – чего от него ждать?

В 2016 году ошибкой Трампа было то, что ему не на кого было опереться. Но судя по тому, что делал Трамп в там период с 2020 года, он решил довольно серьезно подойти к решению этой проблемы. Посмотрим, насколько это ему удастся – речь шла о 50 тысячах трампистов, которые должны занять должности в различных федеральных структурах. Президента делает его окружение, и первое, на что стоит обратить внимание, это на то, кто займет ключевые посты в Пентагоне, Госдепе, кто станет госсекретарем и советником по национальной безопасности. Именно по этому можно будет судить о том, какой будет политика администрации.

Трамп заявил, что больше не будет никаких войн. Предвыборное обещание о завершении войны за 24 часа – это что-то из серии охотничьих рассказов, когда желаемое хотят выдать за действительное и предлагают простые рецепты решения сложных проблем.

Но Трамп намерен реализовать свое обещание. Учитывая его психологию, он, естественно, будет подходить к этому с бизнес-подходом и предлагать Путину сделку. Но я не уверен в том, что он найдёт взаимность – пока агрессор на кураже и делает ставку на военную силу, это может привести к диаметрально противоположному результату.

Наиболее болезненное для России из того, что может сделать Трамп – намерение серьезно обвалить цены на нефть. То есть расконсервировать нефтедобычу, реализовать проект Keystone – нефтепровода от Канады до Мексиканского залива, который был закрыт после избрания Байдена президентом. А поскольку экспорт энергоносителей, нефти и газа – это один из основных источников, которыми финансируется война и обеспечивается внутренняя экономическая стабильность Российской Федерации, это может быть довольно болезненно. Подобно тому, каким болезненным оказалось обрушение цен на нефть в 1980-х. Когда после довольно стабильного периода, в течение которого СССР мог позволить себе такие геополитические акции, как вторжение в Афганистан, оказалось, что такая империалистическая политика ему не по карману.

Еще одна горячая точка – Ближний Восток. Обратите внимание, как быстро Нетаньяху, который явно симпатизировал Трампу, уволил министра обороны, который считался протеже демократов. Мы ещё не знали результатов, но, очевидно, вездесущее еврейское лобби в Соединенных Штатах его проинформировало.

А вот Евросоюз с победой Трампа может ждать орбанизация.

С победой Трампа Европу может ждать орбанизация - эксперт / Фото: facebook.com/DonaldTrump

В каком смысле?

Если до сих пор, фактически последние 15 лет у руля в Евросоюзе были политические силы, за которыми стояли неоглобалистские элиты, то теперь политики в ЕС во многом будут действовать подобно тому, как ведет дела Орбан, который исходит из позиции экономического национализма (то есть когда политику государства должны определять интересы экономики).

И такая политика, которая делает ставку на консервативные ценности, будет превалирующей в Европе. Мы видим это по победе партии свободы власти в Австрии, победе Фицо в Словакии и других.

То есть при Трампе Европа будет все больше становиться "правой"?

Да, будет некий правый марш, и этот тренд будет усиливаться. Я не говорю, что он станет доминирующим, но, например, в Германии коалиция "светофора" на следующих выборах, вероятно, пролетит со свистом. И, скорее всего, следующее правительство Германии будет правоцентристским. Так же проблемы ждут и Макрона в 2027 году.

То есть победа Трампа может повлечь за собой довольно серьезные геополитические изменения. Трамп, прежде всего, материалист и будет руководствоваться тем, что Китай – главный конкурент Соединенных Штатов. И потому он нацелен внедрить резкий рост торговых пошлин ради реиндустриализации Соединенных Штатов, а также на то, что надо любой ценой, даже удовлетворением аппетитов Кремля за счет контроля украинских территорий, оторвать Россию от союза с Китаем.

Трамп во время своей кампании очень много говорил о роли Европы в помощи Украине и выходе США из НАТО. Как в этом отношении может измениться политика администрации?

Безусловно, от продолжающейся войны в Украине выигрывает американский военно-промышленный комплекс, который загружен заказами на 10 лет вперед. Ведь по большому счету партнеры поставляли ВСУ не самую свежую технику, а ту, которая уже во многих случаях подлежала списанию или осталась со времен подписания Варшавского договора и Советского Союза.

Трамп, естественно, будет все это подстегивать. Потому что новое вооружение стоит дорого и требует даже не двух процентов военных расходов в структуре ВВП. Никакого демонтажа НАТО не будет, поскольку в политической системе США довольно много предохранителей от волюнтаризма тех или иных персон. Но европейцам придется платить больше, и в этом у Трампа будет общественная поддержка.

Вы сказали, что Трамп будет всячески пытаться оторвать Россию от Китая. При этом вы сказали, что Трамп может предложить Путину сделку. В чем может состоять такая сделка?

Трамп будет предлагать остановить войну. Он будет разыгрывать пасьянс: если Путин не останавливает войну, не соглашается на его предложения, то США окажут Украине максимально возможную поддержку. Я с 2022 года говорил, что Байден водит нас за нос и делает ставку на медленное истощение России. Объемы военной помощи Соединенных Штатов могли бы быть куда больше, но нам давали ровно столько, чтобы мы и не упали, и не победили. У США есть ресурсы сделать так, чтобы война для России это стало проблемой. Другой момент – это истощение человеческого ресурса.

Тем не менее, Трамп мыслит в ключе: "не согласен – сделаю так, чтобы к этому принудили внешние обстоятельства". С другой стороны, он будет предлагать вести разговор о смягчении санкционного режима в отношении России, что полностью исключалось демократами.

А что касается Украины, то если, допустим, Зеленский не пойдет на его условия, это может грозить резким сокращением помощи. Это и так будет, но, возможно, Трамп имеет в виду более радикальные подходы. Особенно с учетом того, что мы критически зависим от доброй воли наших партнеров.

Если в прошлую каденцию Трампа весь мир четко видел, как он конкурировал с Китаем и вводил санкции против Пекина. Сейчас Трамп заявляет о том, что при нем не будет никаких войн. И при этом мы видим, что Китай пытается усилиться в военном плане. Может ли это противостояние привести к новой войне?

Торговые войны точно будут. В судостроении китайцы уже дают фору американцам в плане производственных мощностей. Количество единиц китайского флота уже превосходит те, что стоят на вооружении американского флота. И поскольку военная мощь напрямую зависит от мощи военно-промышленного комплекса, то, естественно, Трамп будет делать акцент на реиндустриализации США, возвращении целого ряда критически важных производств, модернизации инфраструктуры, которая во всяком случае позволит геополитические амбиции США подкрепить материальной основой.

Для Китая это весьма болезненно, поскольку в свое время именно Соединенные Штаты стали одним из столпов китайского экономического чуда. Ведь когда Дэн Сяопин начинал свои реформы, у него было всего 28 млрд средств китайских хуацяо, то есть китайцев, живущих за рубежом. Для масштабов Китая это – ничто. США тогда делали акцент на том, что с какой-то из двух стран – СССР или Китаем – отношения должны быть намного лучше, и решили, что крутить гайки на их заводах могут китайцы. Тем более, что на тот момент стоимость рабочей силы была смехотворной, потому многие производства были перенесены в Китай. За 30 с небольшим лет в Китае произошел гигантский скачок, и Трамп намерен этот перекос нивелировать.

Потому существует и угроза большой войны между странами. Как правило, сила обстоятельств оказывается сильнее логики намерений. Поскольку Тайвань для Соединенных Штатов является одной из ключевых опорных точек, неудивительно, что в этих условиях куда больше внимания будет уделяться поддержке Тайваня.

Вы упоминали о Нетаньяху и увольнении министра обороны Израиля. Если говорить о взаимоотношениях с Израилем, то как будущая администрация США будет вести себя с Ираном, ключевым противником Израиля?

Ближнему Востоку это не сулит ничего хорошего, поскольку формула "мир через силу" звучит эффектно, но имеет и обратную сторону. Израиль – не та страна, которая способна вести затяжную войну. У него слишком маленькая территория, не самый большой человеческий ресурс по сравнению со своими соседями. И вопреки субъективным желаниям Трампа, в этой горячей точке может стать еще горячее.

Вы сказали, что помощь Украине может уменьшаться, а Трамп может заставить и Украину, и Россию сесть за стол переговоров. Как может выглядеть окончание войны в понимании Трампа?

Как минимум, он попробует продемонстрировать прекращение огня, то есть чтобы конфликт от стадии высокой интенсивности перешел в стадию заморозки. Не думаю, что речь идет о политическом урегулировании, о признании власти России над оккупированными украинскими территориями. Это – та "красная линия", на которую в этой ситуации может согласиться и Киев. Поскольку пойти на признание политического урегулирования с признанием суверенитета РФ над оккупированными территориями равносильно политическому самоубийству, что немедленно приведет к политической турбулентности в Киеве. Потому потенциально президенство Трампа позитива Зеленскому не сулит.

У демократов остается время при власти, до инаугурации Трампа в январе. Что они будут делать в это время – стоит ли ожидать от них прорывных решений в этот период?

Байден напоследок может хлопнуть дверью и создать Трампу проблемы. Например, правдами и неправдами оформить приглашение Украины в НАТО.

Возможно, даже дать разрешение на удары дальнобойным оружием, чтобы связать возможности Трампа для политического маневра. Хотя последнее глубоко противоречит личным взглядам Байдена, который сверхосторожен в этом плане. И это вышло Украине боком, ведь когда были возможности быстро закончить войну, Байден давал скромные объемы помощи, которые не позволяли этого сделать, опасаясь ядерной эскалации со стороны Москвы. Потому приглашение в НАТО – вполне вероятный сценарий. Тем более, что обещать – еще не значит жениться.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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