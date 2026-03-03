Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

Кратко:
- Маша Ефросинина рассказала о своем рационе
- Что она исключила из меню
Украинская известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о том, что убрала из своего рациона несколько продуктов ради стройного тела.
На своей странице в соцсетях знаменитость призналась, что она ест мясо, но некоторые продукты больше не употребляет.
"В моем рационе есть все, кроме сахара, белого теста, кетчупов и майонезов, сосисок и колбас, а также сладких газированных напитков", - отметила Ефросинина.
Также ведущая отметила, что на завтрак у нее всегда яичница и авокадо.
"Яйца, еще раз яйца, авокадо и немного полезных углеводов. Иногда плюс еще какой-нибудь рыбный белок. И, конечно, кофе. Я жду его уже с вечера", - добавила знаменитость.
Напомним, Ефросинина много лет боролась с лишним весом, а сейчас она придерживается правильного питания и много тренируется. Ведущей удалось сбросить лишних 20 килограммов и теперь она поддерживает форму.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и критикует кремлевский режим, обратился к жене Алле Пугачевой прямо во время концерта.
А также на днях в Москве прошел первый за год концерт Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину. Как стало известно из соцсетей певицы-предательницы Ани Лорак, она пришла на мероприятие вместе с мужем Исааком Виджраку и дочерью Софией.
Вас может заинтересовать:
- Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось
- Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина
- "Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред