Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

Маша Ефросинина отказалась от многих продуктов.

Маша Ефросинина следит за фигурой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Маша Ефросинина рассказала о своем рационе

Что она исключила из меню

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о том, что убрала из своего рациона несколько продуктов ради стройного тела.

На своей странице в соцсетях знаменитость призналась, что она ест мясо, но некоторые продукты больше не употребляет.

"В моем рационе есть все, кроме сахара, белого теста, кетчупов и майонезов, сосисок и колбас, а также сладких газированных напитков", - отметила Ефросинина.

Рацион Маши Ефросининой / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Также ведущая отметила, что на завтрак у нее всегда яичница и авокадо.

"Яйца, еще раз яйца, авокадо и немного полезных углеводов. Иногда плюс еще какой-нибудь рыбный белок. И, конечно, кофе. Я жду его уже с вечера", - добавила знаменитость.

Завтрак Маши Ефросининой / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Напомним, Ефросинина много лет боролась с лишним весом, а сейчас она придерживается правильного питания и много тренируется. Ведущей удалось сбросить лишних 20 килограммов и теперь она поддерживает форму.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

