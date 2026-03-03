Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей. Винтажная лампа оказалась редким предметом, который сегодня может стоить в разы дороже.

Мужчина потратил 2 доллара на винтажную лампу / Коллаж Главред, фото: Pexels, Reddit

Вы узнаете:

Как вещь за копейки оказалась потенциальным сокровищем

Почему цена в 2 доллара шокировала коллекционеров

Как забытая вещь из 70-х снова стала трендом

Неожиданная находка в комиссионном магазине обернулась настоящей сенсацией для одного из покупатей.

Пользователь Reddit из штата Орегон (США) показал редкую винтажную лампу 1970-х годов с силуэтом женщины, купленную всего за 2 доллара (примерно 87 гривен). Публикация за считаные часы собрала тысячи откликов, а в комментариях разгорелась настоящая ностальгическая дискуссия.

Автор назвал покупку "самой невероятной находкой в секонд-хенде в своей жизни", и многие с ним согласились. Пользователи отмечали не только отличное состояние лампы, но и ее неожиданно низкую цену, ведь подобные модели на рынке винтажных предметов могут стоить сотни долларов.

Что такое лампа "дождь"

Мужчина поделился снимком так называемой "дождевой лампы". Это декоративный светильник на масляной основе, который создает иллюзию капель дождя, стекающих по тонким нитям вокруг центральной фигуры. В 1970-х такие лампы украшали гостиные по всей Америке, а мягкое мерцание и гипнотический эффект "дождя" создавали атмосферу уюта.

Мужчина поделился снимком своей находки / Фото: Reddit

Сегодня подобные предметы снова в моде. По оценкам экспертов рынка антиквариата, некоторые редкие модели могут продаваться за сотни и даже тысячи долларов в зависимости от состояния и дизайна.

Реакция соцсетей

Многие пользователи признались, что такие лампы стояли в домах их бабушек и дедушек. Кто-то вспоминал, что к ним запрещали прикасаться, но любопытство все равно брало верх. Другие комментаторы писали, что никогда не видели подобный предмет дешевле 500 долларов.

Восторг в комментариях был почти единодушным:

"Отголоски 70-х! В нашем местном торговом центре был гигантский, от пола до потолка, аналогичный этому. Наблюдать за ним было завораживающе";

"У моей бабушки был такой, и мне не разрешали его трогать. Но когда она не смотрела, я часто его трогал";

"Возможно, это самая низкая цена, за которую я видел, чтобы кто-то купил такой. Совсем не завидую".

Почему секонд-хенды переживают новый бум

Издание Newsweek отмечает, что история с лампой появилась на фоне растущей популярности магазинов подержанных вещей. Согласно опросам, две трети американцев регулярно покупают вещи в секонд-хендах, чтобы сократить расходы. При этом все больше людей ищут не просто экономию, а уникальные и коллекционные предметы.

Одежда остается самым популярным товаром, но все чаще покупатели обращают внимание на предметы интерьера и винтажный декор. Для многих такие находки стали не просто способов сэкономить, а возможностью прикоснуться к прошлому и вернуть в дом атмосферу другой эпохи.

Ранее Главред писал о том, что вещь за $1 удивила своей настоящей ценой. Обычная распродажа подержанных вещей обернулась настоящей сенсацией для одной покупательницы, которая приобрела дизайнерское украшение. Вскоре женщина узнала его реальную стоимость.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

