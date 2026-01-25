Укр
Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

Алексей Тесля
25 января 2026, 21:21
Объект, указанный в объявлении как просторный дом, на деле оказался заброшенным храмом XII века.
Найдено старинное захоронение / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Супруги из Уэльса, решившие переоборудовать старинную церковь в жилой дом, столкнулись с неожиданным и мрачным открытием.

Во время строительных работ под фундаментом здания были обнаружены 83 человеческих захоронения. Несмотря на находку, владельцы приняли решение не переносить останки и продолжить реконструкцию, сообщает Daily Star.

Недвижимость в деревне Петерстоун-Вентлуг пара приобрела в 2021 году. Объект, указанный в объявлении как просторный дом, на деле оказался заброшенным храмом XII века, требующим полной реставрации. Здание было куплено на аукционе за 405 тысяч фунтов.

Археологи предупреждали о возможных находках под полом, однако вместо нескольких захоронений строители обнаружили десятки тел, включая семейные погребения. По словам хозяйки дома Люси Томас, поначалу ситуация шокировала, но со временем стала восприниматься как часть работы.

Из уважения к усопшим супруги решили оставить останки на месте, изолировав их защитным слоем. Сверху был уложен новый пол с системой подогрева. Чтобы сохранить исторические стены, внутри здания возвели автономный металлический каркас. Реконструкция заняла около четырёх лет.

Сегодня бывшая церковь превратилась в элитное жильё с современными удобствами и сохранившимися историческими элементами. Необычный дом теперь сдают в аренду через Airbnb.

Ценная находка: что нашли в старом доме

79-летний Майкл Хэмсон из Ковена, графство Стаффордшир, неожиданно стал владельцем редкой коллекции: в унаследованном им доме XVIII века он обнаружил старинные замки. Эксперты оценили находку в несколько тысяч долларов.

Невероятная находка: важное открытие

В центре Белой Церкви (Киевская область) археологи нашли золотые украшения, вероятно относящиеся ко второй половине XVII века. Клад обнаружили при подготовке участка под строительство молодежного центра.

Первой на ценный предмет наткнулась студентка второго курса исторического факультета. Она показала находку журналисту ТСН Дмитрию Фурдаку, который познакомился с ней и другими украшениями времен Гетманщины.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

