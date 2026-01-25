Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

Объект, указанный в объявлении как просторный дом, на деле оказался заброшенным храмом XII века.

Найдено старинное захоронение / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Под фундаментом здания были обнаружены 83 человеческих захоронения

Вместо нескольких захоронений строители обнаружили десятки тел

Супруги из Уэльса, решившие переоборудовать старинную церковь в жилой дом, столкнулись с неожиданным и мрачным открытием.

Во время строительных работ под фундаментом здания были обнаружены 83 человеческих захоронения. Несмотря на находку, владельцы приняли решение не переносить останки и продолжить реконструкцию, сообщает Daily Star.

Недвижимость в деревне Петерстоун-Вентлуг пара приобрела в 2021 году. Объект, указанный в объявлении как просторный дом, на деле оказался заброшенным храмом XII века, требующим полной реставрации. Здание было куплено на аукционе за 405 тысяч фунтов.

Археологи предупреждали о возможных находках под полом, однако вместо нескольких захоронений строители обнаружили десятки тел, включая семейные погребения. По словам хозяйки дома Люси Томас, поначалу ситуация шокировала, но со временем стала восприниматься как часть работы.

Из уважения к усопшим супруги решили оставить останки на месте, изолировав их защитным слоем. Сверху был уложен новый пол с системой подогрева. Чтобы сохранить исторические стены, внутри здания возвели автономный металлический каркас. Реконструкция заняла около четырёх лет.

Сегодня бывшая церковь превратилась в элитное жильё с современными удобствами и сохранившимися историческими элементами. Необычный дом теперь сдают в аренду через Airbnb.

