Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

Сейчас существуют способы решить проблему применения статьи о коллективной безопасности Украины.

https://glavred.info/world/deyaki-teritoriji-budut-okupovani-stoltenberg-zayaviv-pro-vstup-ukrajini-do-nato-10602596.html Ссылка скопирована

Примет ли НАТО Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что довольно реальным является сценарий, при котором Украина становится членом НАТО, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся оккупированными. В случае Украины существуют способы решить проблему применения статьи о коллективной безопасности.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", - рассказал Столтенберг на Financial Times.

Кроме того, Столтенберг также упомянул Западную Германию, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии.

видео дня

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - добавил бывший генсек.

Стоит отметить, что еще до завершения своих полномочий Столтенберг говорил, что решение о любом будущем членстве Украины в Альянсе - в том числе и с оккупированными территориями - должно решаться всеми союзниками.

Что известно о вступлении Украины в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, что Марк Рютте заявил о необратимом пути Украины к членству в НАТО. Новый генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина сейчас намного ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом нашего альянса.

Байден может продвинуть заявку Украины на членство в НАТО, однако есть нюанс. Западный чиновник сообщил, что Украина может вступить в Альянс без полного прекращения огня и четко определенных на карте границ, в пределах которых будет распространяться положение о взаимопомощи.

В Пентагоне заявили, почему НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной. Пресс-секретарь Пентагона сообщила, что в Украине и Израиле речь идет о "двух очень разных ландшафтах и полях боя". Если бы НАТО сбивали ракеты и беспилотники над Украиной, то это означало бы "втягивание нас в войну".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред