Необратимый путь Украины к членству в НАТО: Рютте сделал важное заявление

Наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, сказал Рютте.

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Вступление Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Основной фокус Украины сейчас направлен на получение приглашения в НАТО. Это чрезвычайно важный шаг для Украины, хоть и сложный для достижения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг. Это сложно достичь и мы фокусируемся на этом результате", - заявил он.

По словам Зеленского, Украина делает все возможное, чтобы получить этот результат и продолжит работать над достижением этой цели.

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В то же время, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что путь к членству Украины в альянсе является необратимым, и отметил, что Россия "в этом вопросе не имеет права голоса и вето".

"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо раньше, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом нашего альянса", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что "теперь у нас есть комплексный пакет помощи, чтобы помочь Украине провести реформы".

По словам генсека, он встречался сегодня со многими людьми, которые работают над этим с украинской стороной.

"Украина становится сильнее с каждым днем, более совместимой с НАТО и лучше, чем когда-либо, подготовленной к вступлению в наш альянс. И это, по сути, строит мост к членству в НАТО для Украины. И я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. И позвольте мне добавить к этому, если кто-то может думать иначе, Россия в этом вопросе не имеет права голоса и вето", - подчеркнул Рютте.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, нынешний президент США Джо Байден может до конца своего срока на посту согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО.

Йенс Столтенберг заявлял, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть её территории будет оккупирована россиянами.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд стран НАТО якобы выступает против членства Украины в Альянсе. Турция без спешки будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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