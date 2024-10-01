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Рютте вступил в должность генсека НАТО и сделал громкое заявление насчет Украины

Алексей Тесля
1 октября 2024, 12:00
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Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, сменив на ней Йенса Столтенберга.
Рютте, Украина, НАТО
Марк Рютте сделал заявление о поддержке Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, сменив на ней Йенса Столтенберга. Церемония прошла в Брюсселе, в штаб-квартире альянса во вторник, 1 октября.

Как пишет Bloomberg, Рютте умеет справляться со сложными ситуациями и обладает необходимыми для этого связями.

При этом его знают как человека, который может продуктивно общаться с Дональдом Трампом, что особенно пригодится, если тот вновь будет избран президентом США. Сообщается, что именно Рютте убедил в 2018 году Трампа в том, что из-за его заявления о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса европейские союзники собираются повысить расходы на оборону.

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Что известно о вступлении Рютте в новую должность

О том, что Рютте станет новым генсеком НАТО, стало известно в конце июня. Его кандидатуру поддержали все 32 страны, входящие в альянс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изначально отказывался согласовать кандидатуру Рютте.

В итоге премьер Нидерландов пообещал, что Венгрия сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины. Другим претендентом на пост председателя альянса был президент Румынии Клаус Йоханнис, однако позже он снял свою кандидатуру.

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Заявление Рютте о войне в Украине

Как подчеркнул Марк Рютте во вторник в штаб-квартире НАТО, его первым приоритетом в этой должности будет Украина.

"Вы уже назвали приоритеты, над которыми вы работали, и эти приоритеты мы будем продвигать вперед в будущему – Украину. Мы должны гарантировать, что Украина победит, как суверенное, независимое демократическое государство", - сказал он, обращаясь к уходящему с должности Йенсу Столтенбегру.

При этом новый генсек НАТО акцентировал внимание на том, что "Украина находится на первом месте из списка" его приоритетов.

"Но нам также нужно сделать больше в плане нашей коллективной обороны и сдерживания, мы должны больше инвестировать, закрыть пробелы в возможностях и попытаться достичь всех целей, поставленных НАТО, и в-третьих, мы должны сделать больше, чтобы убедиться, что мы действительно построили партнерства, которые были созданы за эти годы, в том числе, на Дальнем Востоке. Так что я думаю, что все три одинаково важны", - добавил Рютте.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в разговоре с журналистами подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщалось ранее, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

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