Миссия НАТО по поддержке Украины: президент Хорватии сделал неожиданное заявление

Несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войне не видно, сказал президент Хорватии.

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Армия Хорватии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Армия Хорватии не будет участвовать в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовке Украины. Соответствующее разрешение не дал президент страны Зоран Миланович, сообщает сайт Офиса президента Хорватии.

Отмечается, что правительство Хорватии обратилось к Милановичу, как верховному главнокомандующему вооруженными силами. В обращении его попросили предоставить предварительное согласие отправить хорватских армейцев в миссии Североатлантического альянса в поддержку Украины. Однако тот отказал.

Как сказано в заявлении, Миланович отказал, потому что "несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войне не видно, но есть угроза, что война выходит за пределы Украины".

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Он также сказал, что агрессия России против Украины недопустима и это нарушение международного права. По его словам, Украина в этих обстоятельствах - жертва агрессии.

В то же время в офисе президента Хорватии обосновали его заявление тем, что основная задача Милановича - "защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать её от военных конфликтов".

"Хорватия помогает и будет помогать Украине, но эта помощь не может заключаться в любой форме участия военнослужащих хорватской армии. Это является выходом из пределов национальных интересов Республики Хорватия и потенциально ставит под угрозу её граждан", - говорится в сообщении.

Кто такой Зоран Миланович? Зоран Миланович (род.30 октября 1966 года, Загреб, СР Хорватия, СФРЮ) - хорватский пророссийский политик, глава правительства Хорватиии руководитель главной левоцентристской партии страны - Социал-демократической партии Хорватии (СДПХ) в 2011-2016 годах.Президент Хорватии с 19 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, 27 сентября США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 2,4 миллиарда долларов.

Ранее, Испания объявила о начале передачи Украине новой партии военной помощи, в которую входят десять боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет.

Также сообщалось, что Германия летом начала тайно передавать Украине большую партию военной помощи. В начале июля в Украину незаметно отправили 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

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