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Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

Анна Косик
15 июля 2024, 17:33
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В Украину в качестве военной помощи направляются, среди прочего, 10 отремонтированных танков Leopard 2A4.
Военная помощь, танк Leopard 2
Еще одна страна объявила о передаче Украине танков / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

Испания объявила о начале передачи Украине новой партии военной помощи, в которую входят десять боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет.

Как сообщают в Министерстве обороны Испании, новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут переданы в руки украинских военных.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что новой партией Испания суммарно передала Украине уже 20 таких танков и планирует подготовить еще одну партию техники во второй половине 2024 года.

Министерство обороны Испании?

Министерство обороны Испании - орган правительства Испании, который несет ответственность за организацию, развитие вооруженных сил, подготовку обороны и руководство вооруженными силами страны. Сегодня должность министра обороны королевства занимает Маргарита Роблес, ее заместителем является Алехо де ла Торре, пишет Википедия.

Военная помощь Украине от западных партнеров

Напомним, Германия летом 2024 года начала тайно передавать Украине крупную партию военной помощи. В частности в Украину незаметно отправили 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы США сделали заказ на производство высокоточных боеприпасов воздушного базирования ERAM нового класса с дальностью поражения 460 км. Они будут предназначены для помощи Украине в противостоянии армии страны-агрессора России.

Напомним, президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях доставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы. В июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.
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военная помощь новости Испании Танк Leopard 2
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