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Испания выделит Украине беспрецедентный пакет помощи на 1,1 млрд евро: что в него войдет

Анна Ярославская
27 мая 2024, 10:31
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Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.
Педро Санчес, Владимир Зеленский, танк Leopard 2A4
О передаче помощи объявят во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид / Коллаж: Главред, фото: ОП, mil.in.ua

Испания собирается выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи объявят во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

Как пишет El Pais со ссылкой на источники, это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

Большая часть испанской помощи Украине будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.

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Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.

Что будет включать в себя пакет военной помощи от Испании

Новый пакет помощи будет включать в себя поставку второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полудюжине, уже поставленных в апреле. Всего Министерство обороны Испании предоставит Киеву 12 этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых страна-агрессор Россия уничтожает инфраструктуру Украины.

Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будут поставлены 19 подержанных боевых танков Leopard 2A4.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Визит Зеленского в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, приедет с рабочим визитом в Испанию. Там он встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Как говорится на сайте испанского правительства, встреча Зеленского и Санчеса состоится в Мадриде в официальной резиденции главы испанского правительства Манклоа в 12:00 по местному времени. Позже политики проведут общую пресс-конференцию.

Сообщается, что глава украинского государства встретится с королем Испании Фелипе VI.

13 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Испанией. Цель договора - гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе.

Позже президент Украины подтвердил, что отменил визит в Испанию и Португалию из-за нового наступления страны-агрессора России на севере Харьковской области.

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