Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил министра обороны Испании Маргариту Роблес за предоставление новой партии танков Leopard и рассказал, какое еще оружие вошло в пакет помощи от страны
"В новый пакет помощи от Испании, в частности, вошли: ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, антидронные системы и другое вооружение", - отметил он на своей странице в Facebook.
Во время разговора Умеров отметил, что для большей эффективности противостояния РФ Украине необходимо больше средств ПВО.
"Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села. Также призвал испанское правительство и компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность", - добавил глава украинского Минобороны.
Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
Напомним, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет, однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова.
Стало известно, что ЕС принял решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ. В этом году Украина может получить до 3 миллиардов евро. 90% средств пойдут на военную поддержку, заявил министр иностранных дел Чехии.
Больше военных новостей:
- Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран
- Польша стягивает войска на границу с Беларусью: в Минобороны раскрыли угрозы
- Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред