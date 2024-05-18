Наступление РФ на Харьковщине: Умеров рассказал, что нужно для удержания фронта

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Силы обороны нуждаются в большем количестве техники и вооружения для противодействия российским войскам.

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В Минобороны назвали главную проблему для ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска с 10 мая начали активное наступление на севере Харьковской области пытаясь воспользоваться задержкой в поставках вооружения от стран-союзников для украинских войск. Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины удерживают позиции на Харьковщине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

"Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставка задержалась на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием", - сказал министр.

Умеров подчеркнул, что, несмотря на задержки в поставках оружия, Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции и отражают атаки российских оккупантов.

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"Мы также пытаемся эвакуировать из приграничных городов гражданское население, которое они (россияне, - ред.) обстреливают. Итак, мы держим позиции", - добавил глава Минобороны.

Министр подчеркнул необходимость Украине получить больше средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и боеприпасов. На вопрос о том, попадает ли американская помощь на передовую, Умеров подтвердил, что да. Однако он отметил, что проблема заключается в задержке поставок вооружения.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ 10 мая начали наступление на Харьковщине. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это лишь первая волна вражеского наступления.

Кроме того, Зеленский подчеркивал, что цель наступления российских оккупантов на Харьковщине заключается в ослаблении Сил обороны Украины по всему фронту.

Заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщил, что ограничения использования американского вооружения не препятствуют украинским бойцам эффективно вести бои в Волчанске.

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