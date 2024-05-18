Наступление РФ на Харьковщине: Умеров рассказал, что нужно для удержания фронта

Российские оккупационные войска с 10 мая начали активное наступление на севере Харьковской области пытаясь воспользоваться задержкой в поставках вооружения от стран-союзников для украинских войск. Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины удерживают позиции на Харьковщине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.
"Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставка задержалась на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием", - сказал министр.
Умеров подчеркнул, что, несмотря на задержки в поставках оружия, Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции и отражают атаки российских оккупантов.
"Мы также пытаемся эвакуировать из приграничных городов гражданское население, которое они (россияне, - ред.) обстреливают. Итак, мы держим позиции", - добавил глава Минобороны.
Министр подчеркнул необходимость Украине получить больше средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и боеприпасов. На вопрос о том, попадает ли американская помощь на передовую, Умеров подтвердил, что да. Однако он отметил, что проблема заключается в задержке поставок вооружения.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ 10 мая начали наступление на Харьковщине. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это лишь первая волна вражеского наступления.
Кроме того, Зеленский подчеркивал, что цель наступления российских оккупантов на Харьковщине заключается в ослаблении Сил обороны Украины по всему фронту.
Заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщил, что ограничения использования американского вооружения не препятствуют украинским бойцам эффективно вести бои в Волчанске.
Другие новости:
- Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона
- "Надо 130 истребителей": Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба - Зеленский
- "Придется считаться": Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред