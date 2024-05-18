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Россия пытается захватить весь Волчанск: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на границе

Юлия Закрепа
18 мая 2024, 12:55
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В ВСУ рассказали, что враг пытается захватить город Волчанск, закрепиться живой силой там, где есть дома.
Россия пытается захватить весь Волчанск: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на границе
Оккупанты пытаются захватить Волчанск / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОК "Запад"

Заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщил, что ограничения в использовании американского вооружения не останавливают украинских бойцов от эффективного ведения боев в Волчанске.

"Можно сказать, что ситуация уже стабилизирована, продолжаются бои 24/7. Главная проблема, что мы находимся очень близко к государственной границе и не можем использовать американское вооружение по территории Российской Федерации. Поэтому они могут отходить, перегруппировываться, накапливать силы и снова усиливать свои подразделения, а мы американским вооружением не можем их поражать дистанционно. Только можем FPV-дронами или украинскими какими-то разработками. Враг пытается захватить город Волчанск, закрепиться живой силой там, где есть дома, потому что там, где есть дома они имеют больше живой силы и с ними очень трудно воевать. Поэтому наша задача их выбить обратно в поля, там, где их уже может поразить наша артиллерия и другие средства", - отметил Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо".

Он также рассказал о совместной операции с ССО, когда 92-я бригада давила дронами на здание, которое занял враг в Волчанске.

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"Там было пять или шесть человек, они круговую оборону заняли и если бы их штурмовали просто живой силой, то могли бы погибнуть наши ребята. Поэтому благодаря тому, что у нас есть четкая коммуникация в режиме онлайн между всеми силами и средствами на этом направлении, была такая кооперация - мы и ССО пехота-штурмовики. Мы получили задание выбить их дронами, мы это сделали, там их убили и двое сдались в плен - поняли, что дронов и на них хватит. Мы стараемся работать более деликатно для того, чтобы дом остался и взять пленных, потому что они нужны, чтобы возвращать наших ребят", - поделился военный.

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Напомним, что западные аналитики сообщили, что Волчанск может стать местом первой большой битвы во время нового наступления РФ. Если наступление на Харьковщине является настоящим, а не маневром, то в ближайшие дни на Волчанск могут наступать целые полки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ проводят зачистку и не дают врагу закрепиться на Харьковщине. На Харьковском направлении российские оккупанты совершили 11 атак. Бои шли в частности в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск.

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