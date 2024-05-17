"Мы ожидаем большого нашествия": ВСУ рассказали о еще одном горячем направлении

Оккупанты поставили перед собой цель до 9 мая захватить небольшой городок Часов Яр, но он до сих пор стоит и враг его взять не может, сказал боец ВСУ.

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Оккупанты пытаются захватить Часов Яр / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

На Покровском направлении в районе Очеретино ВСУ удалось остановить продвижение россиян. Однако в ближайшем месяце возможно подтягивание врагом подразделений и попытка прорвать Часов Яр, чтобы продвинуться в направлении Константиновка - Покровск, сказал боец ВСУ Евгений Иевлев, передает 24 Канал.

Он отметил, что войска страны-агрессора России прилагают максимальные усилия уже более двух лет, потому что у них все пошло не по плану. Так, они поставили перед собой цель до 9 мая захватить небольшой городок Часов Яр, но он до сих пор стоит и враг его взять не может.

"На сегодня линия более-менее стабилизирована, однако на войне невозможно занять позиции и считать, что здесь больше никто не пройдет. Это человеческие жизни, и у врага достаточно такого оружия как КАБы, ФАБы, которые при прилете в блиндажи или любые фортификационные сооружения оставляют под собой пропасть 3 на 3 метра и глубину 5 метров. Поэтому ни одна фортификация против КАБа там не сработает", - подчеркнул боец ВСУ. видео дня

Он добавил, что хоть наступление россиян и остановлено, надо готовиться к усилению атак и тому, что они захотят захватить как можно больше территории Донецкой области. И все это - чтобы подойти к мирным переговорам, которые якобы хочет провести глава Кремля Владимир Путин, с более сильными позициями.

"Мы ожидаем еще большего нашествия и на Горловском направлении, и в направлении Покровска, и в направлении смыкания кольца, чтобы окружить наши группировки войск", - рассказал Евгений Иевлев.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области.

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Напомним, по словам представителя 26-й бригады Олега Калашникова, дальнейшее продвижение российских оккупантов в Донецкой области зависит от ситуации в Часовом Яру.

Ситуация в городе Часов Яр является предметом беспокойства, поскольку его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

Ранее сообщалось, что России не хватит 25 тысяч солдат для мощного наступления на Часов Яр в Донецкой области. Катализация наступательных действий российских оккупантов еще впереди, считает Александр Коваленко.

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