Пик наступления на Часов Яр впереди: Коваленко сказал, хватит ли РФ 25 тыс. солдат

России не хватит 25 тысяч солдат для мощного наступления на Часов Яр в Донецкой области. Катализация наступательных действий российских оккупантов еще впереди. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона.
"Этого недостаточно (25 тысяч солдат - ред.). Это количество, которое может создать условия для более мощного наступления, но не для самого мощного. То есть катализация наступательных действий еще впереди", - рассказал эксперт.
По его словам, командование РФ, вероятно, будет усиливать эти 25 тысяч оккупантов так же, как они это делали возле Авдеевки, когда усиливали ударные группировки силами 2-й и 41-й общевойсковых армий из состава группы войск "Центр".
"Они использовали там самые боеспособные отдельные мотострелковые бригады Итак, они будут брать ресурс, скорее всего, из южной группировки, группы войск "Днепр", а также группы войск "Восток". Именно оттуда будут передислоцированы подразделения для усиления дальнейших боевых действий на востоке", - добавил Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Бои за Часов Яр - ситуация вблизи города
Напомним, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что боевые действия достигли окрестностей Часового Яра в Донецкой области, однако в городе все еще остаются сотни людей.
Также представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что оккупанты осуществляют штурмы Часового Яра и окружающих населенных пунктов в Донецкой области, пытаясь захватить логистические маршруты. Он отметил, что информация о прорыве россиян к каналу Северский Донец - Донбасс не соответствует действительности.
Как сообщал Главред, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что несмотря на большие ресурсы, которые враг бросает на направление Часового Яра, российские оккупационные войска не смогут захватить город до 9 мая.
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