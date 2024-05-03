Пик наступления на Часов Яр впереди: Коваленко сказал, хватит ли РФ 25 тыс. солдат

Российское командование будет усиливать 25 тысяч воинов так же, как оно делало возле Авдеевки, отметил Александр Коваленко.

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Россия будет усиливать 25 тысяч солдат вблизи Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

России не хватит 25 тысяч солдат для мощного наступления на Часов Яр в Донецкой области. Катализация наступательных действий российских оккупантов еще впереди. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Этого недостаточно (25 тысяч солдат - ред.). Это количество, которое может создать условия для более мощного наступления, но не для самого мощного. То есть катализация наступательных действий еще впереди", - рассказал эксперт.

По его словам, командование РФ, вероятно, будет усиливать эти 25 тысяч оккупантов так же, как они это делали возле Авдеевки, когда усиливали ударные группировки силами 2-й и 41-й общевойсковых армий из состава группы войск "Центр".

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"Они использовали там самые боеспособные отдельные мотострелковые бригады Итак, они будут брать ресурс, скорее всего, из южной группировки, группы войск "Днепр", а также группы войск "Восток". Именно оттуда будут передислоцированы подразделения для усиления дальнейших боевых действий на востоке", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои за Часов Яр - ситуация вблизи города

Напомним, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что боевые действия достигли окрестностей Часового Яра в Донецкой области, однако в городе все еще остаются сотни людей.

Также представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что оккупанты осуществляют штурмы Часового Яра и окружающих населенных пунктов в Донецкой области, пытаясь захватить логистические маршруты. Он отметил, что информация о прорыве россиян к каналу Северский Донец - Донбасс не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что несмотря на большие ресурсы, которые враг бросает на направление Часового Яра, российские оккупационные войска не смогут захватить город до 9 мая.

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