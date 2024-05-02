УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

Юлия Закрепа
2 мая 2024, 15:45
145
Сейчас эвакуация из Часового Яра замедлилась почти до нулевых показателей - в городе остаются сотни людей.
Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях
Оккупанты продвинулись к Часовому Яру / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstate

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что боевые действия дошли до границы города Часов Яр Донецкой области, однако в городе остаются сотни людей.

"В Часовом Яре и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - сказал Чаус в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам начальника МВА, в городе остались 700 человек, в основном это пожилые люди.

видео дня

Эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и не прекращается до сих пор. Однако, эвакуация замедлилась почти до нулевых показателей. Известно, что за последнюю неделю из Часового Яра никто не выехал.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация вблизи Часового Яра

Напомним, что российские оккупанты хотят окружить Часов Яр. Олесь Маляревич заявил, что оккупанты продвигаются на Часов Яр с трех сторон - со стороны Богдановки, фронтально со стороны Хромового и с Ивановского, которое еще частично под контролем ВСУ. Оккупационные войска применяют на этом направлении все имеющиеся силы.

РФ пытается взять в клещи Часов Яр, интенсивные бои ведутся на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Назар Волошин отметил, что на направлении Новобахмутовка-Очеретино оккупанты ввели дополнительные резервы, чтобы прорвать оборону ВСУ.

В ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Линия фронта относительно стабильна, подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где оккупантам удалось продвинуться, отметил Алексей Тарасенко. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Часов Яр
Реклама

Главное за день

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

17:02 Украина
Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

16:59 Мир
Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки 24142

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениями 3403

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениями

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет 3008

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина 3007

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

Последние новости

17:02

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

16:59

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

16:59

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:40

"Пора запускать Усы Надежды": в Сети высмеяли бредни Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде

16:38

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
16:35

"Стоит ожидать изменений": в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу

16:06

"Меня муж не слышит": Алена Омаргалиева рассказала про кризис в браке с любимым

15:53

Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о "компромиссах" Украины ради мира

15:48

Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

Реклама
15:47

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

15:45

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

15:44

Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

15:44

Угроза для двух областей: в ГУР ответили на вопрос о сроках наступления РФ

15:31

"Переговоры могут стартовать в июне": в Латвии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

15:22

Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

14:49

"Враг прорвался и закрепляется": в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке

14:45

"Только ПВО недостаточно": Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ

14:44

"Договоренности с РФ не действуют": в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху

14:09

Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяекВидео

14:09

Что подключить в прикуриватель авто: эти советы помогут многим водителям

Реклама
14:04

Кейт Миддлтон сфотографировала подросшую принцессу Шарлотту в день рождения

13:55

Евровидение 2024: Украина резко поднялась в списке потенциальных победителей

13:43

Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях

13:43

Угроза прорыва РФ: Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

13:27

К путинисту Киркорову наконец-то переехала женщина

13:25

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)

12:59

РФ стянула под границу с Сумами батальоны чеченцев: Жданов оценил риски

12:57

В Украине похолодает: синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура

12:56

Кошевой рассказал, общается ли с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала"

12:45

ВСУ улучшили тактическое положение: в "Хортице" назвали два направления

12:14

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

12:14

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

12:04

Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

11:56

Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу КоролевуВидео

11:54

Как избавится от ос и шершней: поможет самодельный спрей за копейки

11:45

Церковный праздник 3 мая: что запрещено делать в Страстную пятницу

11:35

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видеоВидео

11:09

РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали доказательстваВидео

10:55

От мимолетных связей: путиниста Стаса Михайлова атакуют женщины с его "внебрачными детьми"

10:42

Угроза захвата Часового Яра до 9 мая: в ВСУ дали однозначный ответ

Реклама
10:42

"Им выгодно совсем другое": генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие

10:37

Гороскоп Таро на май 2024: Козерогам - ожидание, Водолеям - лучшая жизнь, Рыбам - переменыВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Быкам - серьезное потрясение, Змеи - не покупайте ничего

09:49

Женитьба и дети: Позитив рассказал всю правду об отношениях с Юлией Сахневич

09:46

Есть две причины: Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой

09:45

РФ может готовить 300-тысячный "кулак": Жданов раскрыл вероятные сроки удара

09:24

Гороскоп на завтра 3 мая: Козерогам - желание похвастаться, Стрельцам - драма в жизни

09:06

РФ может перебросить две дивизии из Работино на Донбасс: в ISW рассказали об угрозе

09:00

США все еще дают лазейку России, или Как лицензиям Штатов противодействуют удары по НПЗмнение

08:47

Внук Аллы Пугачевой и его жена показали свое "истинное лицо" в США - детали

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять