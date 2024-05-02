Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

Сейчас эвакуация из Часового Яра замедлилась почти до нулевых показателей - в городе остаются сотни людей.

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Оккупанты продвинулись к Часовому Яру / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstate

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что боевые действия дошли до границы города Часов Яр Донецкой области, однако в городе остаются сотни людей.

"В Часовом Яре и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - сказал Чаус в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам начальника МВА, в городе остались 700 человек, в основном это пожилые люди.

видео дня

Эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и не прекращается до сих пор. Однако, эвакуация замедлилась почти до нулевых показателей. Известно, что за последнюю неделю из Часового Яра никто не выехал.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация вблизи Часового Яра

Напомним, что российские оккупанты хотят окружить Часов Яр. Олесь Маляревич заявил, что оккупанты продвигаются на Часов Яр с трех сторон - со стороны Богдановки, фронтально со стороны Хромового и с Ивановского, которое еще частично под контролем ВСУ. Оккупационные войска применяют на этом направлении все имеющиеся силы.

РФ пытается взять в клещи Часов Яр, интенсивные бои ведутся на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Назар Волошин отметил, что на направлении Новобахмутовка-Очеретино оккупанты ввели дополнительные резервы, чтобы прорвать оборону ВСУ.

В ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Линия фронта относительно стабильна, подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где оккупантам удалось продвинуться, отметил Алексей Тарасенко. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться.

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