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ВСУ улучшили тактическое положение: в "Хортице" назвали два направления

Алексей Тесля
2 мая 2024, 12:45
На Лиманском направлении противник не оставляет попыток проводить активные штурмовые действия.
ВСУ улучшили тактическое положение: в 'Хортице' назвали два направления
ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин прокомментировал ситуацию на линии фронта.

На Купянском направлении оккупанты РФ концентрировали удары в районе населенных пунктов Стельмаховка и Берестово, где подтягивают личный состав и технику, подчеркнул он в эфире информационного марафона.

По его словам, Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки, севернее Купянска, а также в районе Серебрянского лесничества.

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Вместе с тем представитель ОСУВ Хортица отметил, что на Лиманском направлении противник не оставляет попыток проводить активные штурмовые действия в районе поселка Терны и пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец.

"У противника успеха нет. Нам удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества", – уточнил он.

Подробности боев на Купянском направлении

Говоря о ситуации на Купянском направлении, спикер отметил, что враг в последнее время там "задвигался", однако российские оккупанты не проводят такие активные штурмовые действия, как на соседних направлениях.

"На этом направлении наши защитники фиксируют вражескую активность российской армии, оккупанты подтягивают личный состав, боекомплект, военную технику. Чрезвычайной активности врага в этой полосе ответственности нет", - рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как рассказали в ОСГВ "Хортица", в частности противник наносит артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам неподалеку линии соприкосновения, также проводит авиаразведку.

"Есть вероятность такая, что действия врага говорят о том, что он свои попытки и намерения по захвату населенных пунктов вокруг Купянска и самого города не оставил", - добавил Волошин.

Ситуация вокруг Купянска - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

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