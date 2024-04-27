Под Часовым Яром не утихают 'горячие' бои: в ВСУ раскрыли ситуацию вблизи города

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россия продолжает попытки захватить Часов Яр и сосредотачивает силы в районе Клищеевки. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, российские войска продолжают давить на Бахмутском направлении, особенно в окрестностях Часового Яра. Несмотря на постоянные штурмы, ВСУ контролируют ситуацию.
"ВСУ контролируют обстановку как в городе, так и вокруг него. Вражеской российской армии в городе нет", - рассказал спикер.видео дня
Волошин отметил, что оккупанты не считаются с потерями в технике и живой силе, пытаясь захватить Часов Яр.
"Враг тактических успехов не имел, несмотря на штурмы всеми средствами. Подобная ситуация в населенных пунктах Богдановка и Ивановское", - отметил он.
Также Волошин рассказал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Андреевку и Клещеевку, пытаясь выровнять линию фронта. Больше всего штурмов на Часовояровском направлении россияне провели в районе Белогоровки.
"В районе Клищевки замечено увеличение количества российских подразделений", - добавил военный.
Российские войска сосредотачивают силы, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута и выйти к каналу "Северский Донец - Донбасс". Далее оккупанты планируют захватить Часов Яр и создать условия для продвижения в сторону Краматорской агломерации.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, в Очеретино российские захватчики заблокированы и находятся под огневым контролем украинских войск. По словам представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, украинские защитники удерживают две трети Очеретино и Соловьево.
Также ресурс DeepState сообщил, что российские войска оккупировали Семеновку и Соловьево, продвигаясь из Авдеевки, из которой недавно отошли украинские защитники. Кроме этого, оккупанты продвинулись в районе Новокалиновгоо, Ивановского и Кисловки.
Как сообщал Главред, оккупанты наступают в районе Часового Яра Донецкой области, пытаясь создать условия для оперативного окружения города. Согласно последнему отчету ISW, боевые действия сосредоточены в районах возле Богдановки к северо-востоку от Часового Яра, вблизи микрорайонов Новый и Канал в восточном Часовом Яру, к востоку от Часового Яра возле Ивановского, а также в направлении заповедника Ступки-Голубовского, Клещеевки и Шумов.
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