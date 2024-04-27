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Отвод танков Abrams с фронта: в ВСУ резко опровергли заявление

Юлия Закрепа
27 апреля 2024, 16:17
Танки прекрасно показывают себя на поле боя и ВСУ не собираются прятать от врага то, что уничтожает его.
Отвод танков Abrams с фронта: в ВСУ резко опровергли заявление
В ВСУ рассказали о танках Abrams на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Вооруженные силы Украины опровергли информацию издания Associated Press о том, что Украина якобы отвела американские танки Abrams с поля боя.

"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более - оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки", - говорится в сообщении 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

Военные отмечают, что не комментируют, с какой целью, куда и что именно перебрасывают ВСУ.

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"Это не то, что мы будем комментировать публично. Просим доверять только проверенной информации и перед публикациями материалов обращаться за официальными комментариями в пресс-службу!", - отметили в бригаде.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" сейчас является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Напомним, что в конце февраля Украина потеряла первый танк M1 Abrams. ВСУ потеряли на фронте первый танк M1 Abrams, который был поставлен Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи Украине. Всего у украинских военных была 31 такая боевая машина.

Издание Associated Press заявило, что Украина отводит с поля боя танки Abrams. Использование оккупантами разведывательных и ударных дронов усложнило для Украины защиту танков. По данным AP, пять из 31 танка уже потеряны.

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