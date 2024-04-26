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РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии

Юлия Закрепа
26 апреля 2024, 16:15
Несмотря на постоянно высокие потери, российские силы способны постоянно обстреливать украинские позиции, считают в разведке Британии.
РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии
ВСУ сдерживают наступление оккупантов / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

В новом отчете разведки Великобритании сообщили, что в течение последней недели российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области.

По данным разведки Великобритании известно, что российские сухопутные силы создали узкий выступ вглубь украинской территории, войдя в город Очеретино, расположенный примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки.

"С тех пор как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений их операций", - подчеркнули в отчете.

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Британские военные аналитики считают, что несмотря на постоянно высокие потери, российские силы способны постоянно обстреливать украинские позиции в этом районе. По их данным, оккупанты уже взяли под свой контроль несколько небольших населенных пунктов вблизи Авдеевки.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра. Аналитики Института изучения войны указывают на то, что на фоне позиционных боев украинские военные смогли продвинуться на левом берегу Днепра. Известно, что российские войска смогли осуществить продвижение в Роботино.

Стало известно, как ВС РФ захватили Очеретино. Это "самое быстрое" проникновение армии РФ за последние месяцы и может угрожать разрушением украинской обороны на западе от Авдеевки. В украинском центре оборонных стратегий отметили, что пока непонятно, что может произойти дальше в Очеретино.

Захват Часового Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонительному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

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