'В пользу ВСУ': Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

Силы обороны Украины скоро должны получить и американскую военную помощь, и рекордный пакет от Великобритании.

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Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, УНИАН

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ситуация на фронте пока остается сложной, но в ближайшей перспективе Силы обороны должны получить и американскую военную помощь, и рекордный пакет от Великобритании. Это может помочь выровнять баланс сил на поле боя и поможет украинской армии эффективнее противодействовать обстрелам КАБами.

"Давайте вспомним историю. Как только Украина получила ракеты к "Хаймарсам", враг был вынужден перемещать свои базы, арсеналы и склады с боеприпасами на расстояние более 80 километров от линии боевого соприкосновения. То, что он размещал ближе, обычно превращалось в груду металлолома из-за нашей эффективной боевой работы. Для врага в ближайшей перспективе наступают очень бурные и сложные времена, потому что он будет вынужден снова переформатировать свою логистику, оттягивая свои склады, базы и арсеналы подальше от линии боевого соприкосновения. Очевидно, что благодаря наличию в составе украинских Сил обороны этих мощных ракет мы сможем оперативно работать по вражеским воинским частям и базам на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя", - заявил Селезнев в интервью OBOZ.UA

Он также отметил, что в зоне поражения оказывается и Керченский мост, ведь это абсолютно лишнее инфраструктурное сооружение.

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"Керченский мост донимает украинские Силы обороны, потому что именно благодаря наличию этого инфраструктурного объекта враг имеет возможность беспрепятственно обеспечивать функционирование своего оккупационного контингента как в Крыму, так и на юге Херсонской и Запорожской областей", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Напомним, что захват Часова Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года.

ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра. Силы обороны Украины осуществили продвижение в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонщины. ВСУ продолжают удерживать позиции на данном участке фронта.

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