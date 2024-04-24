В Киеве возле военкоматов большие очереди: почему мужчины не могут обновить данные

Жительница Киева рассказала о том, что ее сын уже третий день не может попасть в военкомат, якобы из-за медленной работы ТЦК.

https://glavred.info/ukraine/u-kiyevi-bilya-viyskkomativ-veliki-chergi-chomu-choloviki-ne-mozhut-onoviti-dani-10560347.html Ссылка скопирована

В военкоматах большие очереди / коллаж: Главред, фото: Facebook, УНИАН

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. После этого возле военкоматов Киева образовались очереди.

Военнообязанные мужчины хотят обновить свои данные, однако не всем удается это сделать из-за якобы медленного обслуживания, сообщила жительница столицы Юлия Бартле на своей Facebook-странице.

"9.30 прием в военкомате, который должен быть с 9.00 до 13.00, до сих пор не начался. Попасть в военкомат сможет не более 10-20 человек. Вчера прошло 24 человека, позавчера 10. В очереди около ста, и люди приходят. То есть закон приняли, люди хотят обновить данные, а сделать не могут", - написала она. видео дня

В Киеве очереди возле военкомата / фото: Facebook

Женщина рассказала, что ее младший сын, которому нужно обновить документы, в этот день 39 в очереди и приходит он сюда уже третий день. При этом, занимать очередь приходится около 6 утра.

"Приглашаю журналистов в военкомат одного из районов Киева постоять вместе", - добавила Юлия.

В очередной раз, когда женщина с сыном пришла под стены военкомата, было уже около 24 человек.

"Прошло сегодня людей 20-24. Десятку людей, которые до последнего оставались под проливным дождем, пообещали завтра принять с 9.00 утра. Переписали фамилии и дали надежду, что этот список будет действовать завтра и не нужно снова занимать очередь с 6 утра. Можно ли данные обновить через ЦНАП - у них нет такой услуги и будет ли - неизвестно", - написала женщина в заметке.

Она также отметила, что с такой проблемой сейчас сталкиваются те, кто сознательно хочет обновить свои данные в военкоматах.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Предусмотрено бронирование от призыва в Вооруженные силы Украины военнообязанных.

Закон о мобилизации официально опубликован. 17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Он вступит в силу 17 мая 2024 года.

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек. Полиция города Киева выяснила местонахождение 1416 граждан и доставила их в военные комиссариаты для составления административных протоколов. В отношении еще 4955 человек продолжается работа по выяснению их местонахождения.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред