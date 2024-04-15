В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

Военнообязанные, которые находятся за рубежом, могут обновить данные в э-кабинете военнообязанного без обязанности возвращения в страну.

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Нардеп Вениславский говорит, что Минобороны и ТЦК заинтересованы в том, чтобы каждый военнообязанный имел электронный кабинет / коллаж Главред, фото УНИАН

Электронный кабинет военнообязанного, законопроект о создании которого недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский, необходим для того, чтобы обновить данные украинцев. Об этом в комментарии порталу "Обозреватель" сказал нардеп Федор Вениславский.

По его словам, украинские мужчины, которые находятся за рубежом, могут обновить свои учетные данные именно в э-кабинете военнообязанного ‒ без обязательного возвращения в Украину.

"Электронный кабинет на данный момент является добровольным, это является альтернативой физического прихода в ТЦК СП для обновления данных, человек дистанционно из любого места Украины или мира даже, если мы говорим о пребывании за рубежом, может актуализировать свои данные и он выполнит требование закона", — отметил Вениславский. видео дня

Нардеп добавил, что Минобороны и ТЦК заинтересованы в том, чтобы каждый военнообязанный имел электронный кабинет, но пока эта процедура будет добровольной.

"Мы с представителями Министерства обороны говорили, что государство должно, фактически, также приобщиться к созданию этих электронных кабинетов для каждого военнообязанного, чтобы вся база была уже оцифрована. Если человек придет обновлять свои персональные данные, то это тоже один из элементов формирования электронной базы данных военнообязанных, призывников и резервистов, закон о котором уже действует 10 лет", — подытожил депутат.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Также из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военных. Вместо этого правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Кроме этого, Кабинет министров принял постановление о выплате единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащим, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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