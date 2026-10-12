Шорты и хвост: худющую Пугачеву засняли на улице с Галкиным

Аллу Пугачеву сфотографировали на прогулке с Максимом Галкиным на Кипре.

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Алла Пугачева - травма руки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, konstantin_.d

Кратко:

Как сейчас выглядит Алла Пугачева

Где ее удалось сфотографировать

77-летняя российская певица Алла Пугачева появилась на свежим фото вместе со своим мужем российским юмористом Максимом Галкиным, который не поддержал жестокое нападение России на Украину.

На свежих кадрах, сделанных поклонником, Примадонна выглядит довольно таки хорошо. На прогулку с мужем Максимом Галкиным звезда эстрады надела мини-шорты, тем самым продемонстрировав публике стройные ножки.

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Кроме того, артистка собрала свои волосы в высокий хвост.

Несмотря на то, что выглядела звезда хорошо, ее поклонников обеспокоила излишняя худоба Пугачевой.

Аллу Пугачеву сфотографировали на Кипре / Скриншот Instagram/klub_aprel

Отметим, что недоброжелатели певицы и хейтеры не сдержались, чтобы не написать гадостей певице, которая не поддерживает насилие и нападение на чужие страны.

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Как сообщал Главред, ранее бывшего мужа российской балерины-путинистки Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом в Москве.

Ранее также популярный украинский комик Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину на фронте, показал забавное видео, которое он снял в своем блиндаже.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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