Меган Маркл показала, как живут ее дети в Англии

Кратко:
- Какими кадрами поделилась Меган Маркл
- Чем заняты дети пары в Великобритании
Голливудская актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл поделилась редкими кадрами своих детей после возвращения семьи в Великобританию.
В новом видео, опубликованном в Instagram, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет гуляют по живописной дорожке в английской сельской местности.
На записи Арчи едет на самокате, а его младшая сестра идет рядом. На заднем плане видны олени, свободно проходящие неподалеку. К прогулке присоединилась и семейная собака - черный лабрадор Пула. Для видео герцогиня Сассекская выбрала песню My Girl группы The Temptations.
Это лишь второй раз, когда Меган публично показала видео с детьми после переезда семьи в Великобританию в августе. В сентябре она уже публиковала кадры семейного отдыха за городом, в том числе видео, на котором принц Гарри вместе с детьми рыбачит на озере.
По словам Гарри, дети хорошо адаптируются к переменам. В интервью CTV News в конце сентября он рассказал, что Арчи и Лилибет довольны школой, а возвращение на британскую землю стало для семьи позитивным событием.
"Дети счастливы в школе", - отметил принц.
Впрочем, переезд не обошелся без трудностей. Вскоре после начала учебного года супруги решили перевести детей в другую школу. Как сообщали представители пары, решение приняли после консультаций со службой безопасности, которая оценила практические аспекты ежедневных поездок.
Позднее представители Гарри и Меган также выразили обеспокоенность из-за фотографов, замеченных возле территории новой школы. Они назвали подобное поведение вмешательством в частную жизнь детей.
После шести лет жизни в Калифорнии возвращение в Великобританию стало для семьи новым этапом. При этом супруги продолжают оберегать Арчи и Лилибет от чрезмерного внимания прессы и крайне редко публикуют кадры с ними.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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