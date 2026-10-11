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Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

Алена Кюпели
11 октября 2026, 13:35
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Источники сообщили о серьезном кризисе в семье принца Гарри и Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл - дети
Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Кратко:

  • Почему возникли проблемы у Гарри и Меган
  • Как это связано с безопасностью их детей

В отношениях принца Гарри и Меган Маркл якобы наступил серьезный кризис.

По данным RadarOnline, герцогиня Сассекская рассматривает возможность уехать в отдельный отель вместе с детьми, чтобы обеспечить им безопасность и дистанцироваться от напряженной ситуации в семье.

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Как утверждает издание со ссылкой на анонимные источники, проблемы обострились после возвращения супругов в Великобританию. По версии собеседников таблоида, Меган уже консультировалась с юристами и сейчас в первую очередь думает о благополучии семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет. При этом официальных подтверждений подготовки к расставанию нет.

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри вернулись недавно в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Одной из причин напряжения источники называют продолжающиеся споры вокруг безопасности семьи. Гарри добивается пересмотра решения об охране в Великобритании, а супруги продолжают тратить значительные суммы на частную защиту.

Однако, по утверждению издания, дело может быть не только в вопросах безопасности. Ранее в таблоиде появились неподтвержденные слухи о предполагаемой измене принца Гарри. Источники издания заявили, что Меган якобы узнала о возможной связи мужа с другой женщиной благодаря сообщениям в телефоне. Доказательств этим утверждениям издание не приводит, а представители супругов публично не подтверждали подобную историю.

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл якобы переживают кризис / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Она даже не хотела возвращаться в Великобританию, поэтому, почувствовав опасность, уехала, а Гарри оказался застигнут врасплох", - утверждает источник RadarOnline. По его словам, предполагаемое решение Меган поселиться отдельно лишь усилило разговоры о проблемах в браке.

На фоне этих сообщений британская королевская семья якобы опасается нового публичного конфликта вокруг Сассекских. Однако сведения о возможном разладе основаны на заявлениях анонимных собеседников таблоида, а не на официальных комментариях представителей дворца.

Дополнительные сложности, как утверждает издание, возникли после того, как Гарри и Меган решили сменить школу для детей. По данным таблоида, супруги остались недовольны организацией поездок Арчи и Лилибет и возникшими проблемами с сопровождением. После этого они якобы приняли решение перевести детей в другое учебное заведение.

Меган Маркл
Меган Маркл / Инфографика Главред

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. В 2020-м они отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США. С тех пор супруги неоднократно сталкивались с публичными слухами о проблемах в отношениях.

Пока неизвестно, действительно ли Меган планирует временно поселиться отдельно от мужа. Ни она, ни Гарри не объявляли о расставании, поэтому сообщения о том, что их брак находится на грани разрыва, остаются неподтвержденными.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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