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Можно ли отказаться от мобилизации в Украине и чем это грозит: ответ юриста

Анна Ярославская
12 апреля 2024, 02:19
Человек может отказаться от призыва в армию, но он будет отвечать как за уклонение от мобилизации.
Можно ли отказаться от мобилизации в Украине и чем это грозит: ответ юриста
Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от призыва в армию? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, введенные из-за военного вторжения РФ в феврале 2022 года. Призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Адвокат, руководитель юридической фирмы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал, можно ли отказаться от мобилизации в Украине в военное время и какими будут последствия таких действий.

По словам адвоката, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", человек, у которого нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, не имеет права отказаться от мобилизации; Если он это сделает, то будет нести ответственность за уклонение от мобилизации, передает ICTV.

"Конечно, мы не рабовладельческая страна, человек может отказаться, но он будет отвечать за это как за уклонение от мобилизации", — подчеркнул Кравец.

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Чем грозит отказ от мобилизации

Уклонение от мобилизации влечет административную ответственность. Если лицо не явится в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки без уважительной причины, тогда придется заплатить штраф. Для тех, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрено уголовное наказание от 3 до 5 лет.

Факт уклонения от мобилизации нужно доказать

Юрист объяснил, что для открытия уголовного производства правоохранительным органам требуется доказать факт уклонения от мобилизации. Обычно это подтверждается судебными приговорами о несогласии с военной службой.

Для установления уголовной ответственности необходимо иметь не менее трех зафиксированных случаев уклонения от мобилизации.

"Если неявка в ТЦК повторяется несколько раз, когда не просто была брошена повестка и человек не явился, а ему вручили повестку под личную роспись, то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность. В общей сложности нужно трижды доказать, что человек действительно получил повестку и действительно не явился", — подчеркнул Кравец.

Мобилизация в Украине - последние новости

11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. "За" проголосовали 283 народных депутата.

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, в целом, народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации. Однако Комитетом была учтена только 31 правка, все остальные находятся в статусе "отклонены".

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11079, касающийся мобилизации осужденных лиц.

Отметим, в Вооруженных силах Украины рассматривают возможность мобилизации женщин по "израильскому образцу". Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева отметила, что девушек надо готовить к службе в армии с детства, следуя подходу Израиля.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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