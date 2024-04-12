70 тысяч грн: Шмыгаль рассказал каким военным положена новая доплата

Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным на передовой.

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Премьер Шмыгаль рассказал о новом виде доплаты бойцам ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН

Кабинет министров принял постановление, которое устанавливает выплату единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащих, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен", ‒ говорится в постановлении Кабмина.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Выплаты семьям погибших бойцов ВСУ - последние новости

2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский также подписал законопроект №10313 относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Военные смогут проходить лечение за границей сроком до 12 месяцев и не проходить лично каждые 4 месяца ВЛК.

В случае гибели военнослужащего его семья должна будет получить в размере 15 миллионов гривен.

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