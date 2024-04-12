УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

70 тысяч грн: Шмыгаль рассказал каким военным положена новая доплата

Дмитрий Видоменко
12 апреля 2024, 12:56обновлено 12 апреля, 13:44
Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным на передовой.
Шмыгаль, шеврон ВСУ
Премьер Шмыгаль рассказал о новом виде доплаты бойцам ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН

Кабинет министров принял постановление, которое устанавливает выплату единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащих, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

23456

"Военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен", ‒ говорится в постановлении Кабмина.

видео дня

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Выплаты семьям погибших бойцов ВСУ - последние новости

2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский также подписал законопроект №10313 относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Военные смогут проходить лечение за границей сроком до 12 месяцев и не проходить лично каждые 4 месяца ВЛК.

В случае гибели военнослужащего его семья должна будет получить в размере 15 миллионов гривен.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Денис Шмыгаль война России и Украины
Реклама

Главное за день

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

12:42 Украина
Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

11:18 Украина
Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

10:05 Украина
Все главные новости

Популярное

«Вместе с Тоней»: Ольга Сумская огорошила поклонников во время прогулки в Киеве 29660

"Вместе с Тоней": Ольга Сумская огорошила поклонников во время прогулки в Киеве

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода 6804

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода

Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции 2675

Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте 1597

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Последние новости

14:01

Курс евро упал к доллару до годового минимума: что произошло

13:35

Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения

13:14

Грустный Уильям повел старшего сына на матч

12:56

70 тысяч грн: Шмыгаль рассказал каким военным положена новая доплата

12:42

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:38

Чем очистить кастрюлю внутри от накипи: способ, который поможет хозяйкамВидео

12:21

Переходить черту категорически не рекомендуют: сколько творога можно есть в деньВидео

12:07

"Доверие к США под вопросом": Сикорский упрекнул Штаты за задержку помощи УкраинеВидео

11:59

Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста

Реклама
11:18

Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

11:17

Платить за свет по тройному тарифу: кого из украинцев заставят

11:14

"Солдат вышкребают отовсюду": РФ отправляет на войну в Украину Тихоокеанский флот

11:11

Причина довольно гадкая: откуда на самом деле на пляже появляется белый песокВидео

10:44

Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи

10:38

Моника Беллуччи вышла в свет с бойфрендом-легендарным режиссером

10:23

Что будет с организмом, если есть семена подсолнечника с кожурой: ответ ученыхВидео

10:18

Роскошная Джоли вывела свою 15-летнюю дочь от Брэда Питта в свет

10:05

Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

09:58

РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории: ситуация на фронте

09:53

ООН выдает деньги украинцам: где и кто имеет право на помощь

Реклама
09:29

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

09:21

Гороскоп на завтра 13 апреля: Тельцам - карма в действии, Козерогам - важное решение

08:56

Нужно добавить лишь одну вещь: как навсегда защитить сад от слизнейВидео

08:53

Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС: ответ Центрэнерго

08:53

"Новизна" ракетных атак РФ: полковник предупредил украинцев об изменении тактики

08:20

США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16

08:10

Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям светамнение

07:28

Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру: вспыхнул пожар

07:25

Как убрать застарелый камень в унитазе: давно забытый, но очень хороший способВидео

06:44

Чем отмыть кастрюлю от нагара внутри: простой, но очень эффективный способВидео

06:40

РФ использует тактику как в Авдеевке еще в одном украинском городе - ISW

06:10

Ситуация с европейской поддержкой Украины рискует существенно ухудшитьсямнение

05:34

Не все так просто: из чего на самом деле делают кукурузные палочки

05:00

Мощная молитва за украинского воина: какие слова защитят ВСУ от врага

04:38

Чтобы была "лечебной": как выбрать качественную минеральную воду в магазинеВидео

03:00

Известный украинец сделал подарок с подтекстом для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы

02:40

Не помещается в декольте: Мурат Налчаджиоглу похвастался новой пассией

02:19

Можно ли отказаться от мобилизации в Украине и чем это грозит: ответ юриста

01:35

Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразитВидео

00:00

Определить тип кожи получится за минуты: самый простой тест от специалиста

Реклама
11 апреля, четверг
23:59

Бывшая жена Остапчука призналась в чувствах к шоумену

23:58

В небе будет не одна "птичка": Норвегия назвала количество F-16, которые отдаст Украине

23:16

"Ракеты позволяют бить по всей Украине": спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ

23:09

85-летнюю королеву Испании экстренно госпитализировали

22:52

Уилл Смит готовится к большому возвращению в кино: что сыграет актер

22:32

Не ракеты: Кулеба назвал главную причину уничтожения Трипольской ТЭС

21:54

РФ обстреляла две ТЭЦ и подстанцию: Терехов раскрыл ситуацию со светом в Харькове

21:53

Путин признал энергетический террор Украины: придумал жалкую "пугалку"

21:48

Звезда шоу "Лига Смеха" и воин Виктор Розовый получил тяжелое ранение в голову

21:37

Ричард Гир появился на публике: как сильно изменился 74-летний актер

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять