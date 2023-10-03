Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, которые будут получать дополнительное вознаграждение. В частности, увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:
- 100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);
- 100 000 гривен – военнослужащие, которые занимаются разминированием в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);
- 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющие управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);
- 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.
Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.
Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев, которые по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляются средства с 1 июня.
Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15000 до 30000 гривен. Начисляется с 1 июня.
Срочники – 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.
Курсанты – 2350 гривен. Начисляется с 1 июня.
Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.
Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
Как сообщал Главред, ранее правительство Украины утвердило размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В июле в Украине "урезали" выплаты военным. Теперь надбавку 30 тысяч гривен будут выплачивать тем, кто находится в зоне боевых действий или в окружении. Постановление вступило в силу со дня обнародования, его начали применять с 1 июня 2022 года.
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