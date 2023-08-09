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Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

Алексей Тесля
9 августа 2023, 21:43 обновлено 9 августа, 21:48
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Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны, подчеркнул Денис Шмыгаль.
Выплаты военным
В Украине установили доплаты военным / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Правительство Украины утвердило размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны. Сегодня на внеочередном заседании правительства приняли постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей", - сообщил он в Telegram.

Как сообщил премьер-министр, размер доплат на время действия военного положения составит 30 тыс. грн ежемесячно.

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"Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. грн. А для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях - 100 тыс. грн. Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно", - добавил Шмыгаль.

Ранее Рада приняла закон о доплатах и отпусках военным. Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным. За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" проголосовали 311 народных избранников.

Напомним, что в Украине "урезали" выплаты военным. Теперь надбавку 30 тысяч гривен будут выплачивать тем, кто находится в зоне боевых действий или в окружении. Постановление вступило в силу со дня обнародования, его начали применять с 1 июня 2022 года.

В Генштабе сделали важное заявление относительно дополнительных выплат военным.В командовании отметили, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений.

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