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Мобилизация с 25 лет, выплаты семьям погибших и электронный кабинет: Зеленский подписал законы

Андрей Ганчук
2 апреля 2024, 18:16обновлено 2 апреля, 18:58
Президент Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, которые предусматривают перечень изменений в условия военной службы по мобилизации в Украине.
Зеленский, мобилизация
Зеленский подписал ряд законов о мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9281, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета.

Мобилизация в Украине с 25 лет

На сайте Верховной Рады указано, что глава государства 2 апреля подписал закон №9281, который был принят парламентом.

"Возвращено с подписью Президентом Украины", - отмечено на сайте.

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Что известно про закон о предельном мобилизационном возрасте

Верховная Рада 30 мая 2023 года приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан Украины на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Законопроект поддержали 304 депутата.

Инициаторами законопроекта выступили Минобороны и Вооруженные силы Украины. Документ не был подписан Зеленским, поэтому не вступал в силу.

Электронный кабинет военнообязанного

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что подписан законопроект об электронном кабинете военнообязанного.

"Законопроект №10062 об электронном кабинете военнообязанного тоже подписан. Он был на подписи почти два месяца", - сказал парламентарий.

Выплаты семьям погибших

Нардеп Железняк рассказал, что президент также подписал законопроект №10313 относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Военные смогут проходить лечение за границей сроком до 12 месяцев и не проходить лично каждые 4 месяца ВЛК.

В случае гибели военнослужащего его семья должна будет получить в размере 15 миллионов гривен.

Категории "ограниченно годен" теперь не будет

"Статус ограниченно годен отменен: мужчины, признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование", - проинформировал Железняк.

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мобилизация Верховная Рада Владимир Зеленский война России и Украины
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