Главная ошибка дачников: названы места, где деревья становятся проблемой

Ошибка при выборе места может со временем обернуться болезнями дерева, повреждением построек и дополнительными расходами.

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Где не стоит высаживать деревья на участке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Освещение играет важную роль в развитии большинства деревьев

Низины и участки, где после дождя долго не исчезают лужи, не подходят для посадки

Деревьям необходимо достаточно свободного места не только над землёй

Прежде чем украсить участок новым деревом, важно продумать, насколько подходящими будут условия для его развития. Учитывайте не только особенности почвы и освещённость, но и размеры взрослого растения, размах его кроны и направление роста корней.

Ошибка при выборе места может со временем обернуться болезнями дерева, повреждением построек и дополнительными расходами на уход, пишет Martha Stewart.

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Специалисты советуют избегать нескольких зон, которые на первый взгляд могут показаться вполне подходящими для посадки.

Участки, куда редко попадает солнце

Освещение играет важную роль в развитии большинства древесных растений. Многие виды нуждаются как минимум в шести часах прямых солнечных лучей ежедневно. Если света недостаточно, дерево может медленнее расти, хуже развиваться и чаще страдать от болезней и вредителей.

Однако требования к освещению у разных пород отличаются. Некоторые деревья хорошо чувствуют себя в полутени и способны расти под кронами более высоких растений. Поэтому перед посадкой необходимо выяснить, сколько света требуется выбранному виду, и сопоставить эти условия с особенностями вашего участка.

Места с постоянно влажной почвой

Низины и другие участки, где после дождя долго не исчезают лужи, не подходят для многих деревьев. Избыток влаги вытесняет воздух из почвы, из-за чего корневая система испытывает недостаток кислорода. В результате корни могут загнивать, а риск развития грибковых инфекций значительно возрастает.

О проблеме могут свидетельствовать пожелтение листьев, ослабление роста и постепенное усыхание кроны. Даже если молодое дерево первоначально выглядит здоровым, постоянное переувлажнение способно со временем привести к его гибели. Для таких мест лучше подбирать растения, устойчивые к сырости, либо заранее позаботиться об улучшении дренажа.

Территории, где часто появляются вредители

Заросли сорняков, скопления растительных остатков и заброшенные уголки сада могут создавать благоприятные условия для размножения насекомых-вредителей. Среди них встречаются жуки, поражающие древесину, гусеницы, оплетающие ветви паутиной, и щитовки, питающиеся соками растений.

Особенно осторожно следует выбирать место для пород, которые уязвимы к определённым вредителям. Если рядом уже есть заражённые деревья или регулярно возникают вспышки нашествия насекомых, риск повреждения новых посадок возрастает. Перед высадкой стоит осмотреть окружающую растительность, удалить сухие и поражённые остатки и убедиться, что выбранный вид подходит для местных условий.

Слишком близко к дому и другим постройкам

Небольшой саженец может казаться совершенно безопасным рядом с домом, но спустя несколько лет его корни и ветви способны создать серьёзные проблемы. Разрастающаяся крона может задевать стены и крышу, а крупные ветви - представлять опасность во время сильного ветра. В определённых условиях корни также способны повреждать дорожки, отмостку и уже существующие дефектные участки фундамента.

Кроме того, густая крона возле стен уменьшает количество солнечного света и препятствует проветриванию. Из-за этого поверхности могут дольше оставаться влажными, что повышает вероятность появления плесени.

При выборе расстояния учитывайте будущие размеры дерева. Для небольших видов часто рекомендуют отступать от дома не менее трёх метров, а для крупных - оставлять примерно шесть-девять метров или больше. Это ориентировочные значения: безопасная дистанция зависит от породы, особенностей корневой системы, конструкции здания и местных условий.

Тесные пространства без возможности для роста

Деревьям необходимо достаточно свободного места не только над землёй, но и под ней. Если посадить саженец слишком близко к другим растениям, стенам или ограждениям, по мере роста ему может не хватать света, пространства для кроны и ресурсов почвы.

В условиях постоянной конкуренции дерево развивается хуже, а недостаточная циркуляция воздуха между ветвями может способствовать распространению заболеваний. Крона иногда формируется неравномерно, а ствол постепенно наклоняется в сторону, где больше света и свободного пространства.

При планировании сада важно ориентироваться не на размеры молодого саженца, а на параметры взрослого дерева. Заранее предусмотрите место для расширения кроны и развития корней, чтобы в дальнейшем не пришлось регулярно обрезать ветви или пересаживать растение.

/ Инфографика: Главред

Рядом с ЛЭП и коммуникациями

Перед посадкой необходимо проверить, не проходят ли поблизости электрические кабели, водопроводные трубы, газовые сети и канализация. Корни некоторых деревьев могут проникать в существующие трещины труб, повреждать отдельные элементы коммуникаций и осложнять ремонтные работы. Особенно нежелательна посадка в местах, где для обслуживания сетей требуется свободный доступ.

Не менее важно учитывать расположение воздушных линий электропередачи. Высокое дерево со временем может приблизиться к проводам, а его ветви - стать причиной аварийных отключений или опасных ситуаций при повреждении линии.

Выбирая место, заранее выясните расположение подземных сетей и уточните допустимые расстояния до них. Под воздушными проводами и рядом с ними лучше высаживать только те растения, чья взрослая высота соответствует требованиям безопасности. Если участок небольшой, предпочтение стоит отдать компактным видам с подходящими характеристиками корневой системы.

Главное правило

Подходящее место для дерева определяется не только тем, где есть свободный уголок. Необходимо учитывать освещённость, влажность почвы, возможные источники заражения, размеры взрослого растения и расположение инженерных сетей. Грамотный выбор места поможет дереву полноценно развиваться и позволит избежать многих проблем в будущем.

Смотрите видео - садоводам важно помнить:

Автор раскрывает основные принципы проектирования сада, способного сохранять привлекательность в любое время года. Продуманная организация пространства помогает создать не только эстетически привлекательный, но и уютный уголок для отдыха, отражающий индивидуальность и предпочтения владельца.

Особое внимание уделяется сезонным изменениям ландшафта. При подборе растений важно учитывать, как меняются их цвет, форма и текстура на протяжении года. Такой подход позволяет поддерживать декоративность сада в разные сезоны и объединять все его элементы в целостную и гармоничную композицию.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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