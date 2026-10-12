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Главная ошибка дачников: названы места, где деревья становятся проблемой

Алексей Тесля
12 октября 2026, 18:42
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Ошибка при выборе места может со временем обернуться болезнями дерева, повреждением построек и дополнительными расходами.
деревья
Где не стоит высаживать деревья на участке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Освещение играет важную роль в развитии большинства деревьев
  • Низины и участки, где после дождя долго не исчезают лужи, не подходят для посадки
  • Деревьям необходимо достаточно свободного места не только над землёй

Прежде чем украсить участок новым деревом, важно продумать, насколько подходящими будут условия для его развития. Учитывайте не только особенности почвы и освещённость, но и размеры взрослого растения, размах его кроны и направление роста корней.

Ошибка при выборе места может со временем обернуться болезнями дерева, повреждением построек и дополнительными расходами на уход, пишет Martha Stewart.

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Специалисты советуют избегать нескольких зон, которые на первый взгляд могут показаться вполне подходящими для посадки.

Участки, куда редко попадает солнце

Освещение играет важную роль в развитии большинства древесных растений. Многие виды нуждаются как минимум в шести часах прямых солнечных лучей ежедневно. Если света недостаточно, дерево может медленнее расти, хуже развиваться и чаще страдать от болезней и вредителей.

Однако требования к освещению у разных пород отличаются. Некоторые деревья хорошо чувствуют себя в полутени и способны расти под кронами более высоких растений. Поэтому перед посадкой необходимо выяснить, сколько света требуется выбранному виду, и сопоставить эти условия с особенностями вашего участка.

Места с постоянно влажной почвой

Низины и другие участки, где после дождя долго не исчезают лужи, не подходят для многих деревьев. Избыток влаги вытесняет воздух из почвы, из-за чего корневая система испытывает недостаток кислорода. В результате корни могут загнивать, а риск развития грибковых инфекций значительно возрастает.

О проблеме могут свидетельствовать пожелтение листьев, ослабление роста и постепенное усыхание кроны. Даже если молодое дерево первоначально выглядит здоровым, постоянное переувлажнение способно со временем привести к его гибели. Для таких мест лучше подбирать растения, устойчивые к сырости, либо заранее позаботиться об улучшении дренажа.

Территории, где часто появляются вредители

Заросли сорняков, скопления растительных остатков и заброшенные уголки сада могут создавать благоприятные условия для размножения насекомых-вредителей. Среди них встречаются жуки, поражающие древесину, гусеницы, оплетающие ветви паутиной, и щитовки, питающиеся соками растений.

Особенно осторожно следует выбирать место для пород, которые уязвимы к определённым вредителям. Если рядом уже есть заражённые деревья или регулярно возникают вспышки нашествия насекомых, риск повреждения новых посадок возрастает. Перед высадкой стоит осмотреть окружающую растительность, удалить сухие и поражённые остатки и убедиться, что выбранный вид подходит для местных условий.

Слишком близко к дому и другим постройкам

Небольшой саженец может казаться совершенно безопасным рядом с домом, но спустя несколько лет его корни и ветви способны создать серьёзные проблемы. Разрастающаяся крона может задевать стены и крышу, а крупные ветви - представлять опасность во время сильного ветра. В определённых условиях корни также способны повреждать дорожки, отмостку и уже существующие дефектные участки фундамента.

Кроме того, густая крона возле стен уменьшает количество солнечного света и препятствует проветриванию. Из-за этого поверхности могут дольше оставаться влажными, что повышает вероятность появления плесени.

При выборе расстояния учитывайте будущие размеры дерева. Для небольших видов часто рекомендуют отступать от дома не менее трёх метров, а для крупных - оставлять примерно шесть-девять метров или больше. Это ориентировочные значения: безопасная дистанция зависит от породы, особенностей корневой системы, конструкции здания и местных условий.

Тесные пространства без возможности для роста

Деревьям необходимо достаточно свободного места не только над землёй, но и под ней. Если посадить саженец слишком близко к другим растениям, стенам или ограждениям, по мере роста ему может не хватать света, пространства для кроны и ресурсов почвы.

В условиях постоянной конкуренции дерево развивается хуже, а недостаточная циркуляция воздуха между ветвями может способствовать распространению заболеваний. Крона иногда формируется неравномерно, а ствол постепенно наклоняется в сторону, где больше света и свободного пространства.

При планировании сада важно ориентироваться не на размеры молодого саженца, а на параметры взрослого дерева. Заранее предусмотрите место для расширения кроны и развития корней, чтобы в дальнейшем не пришлось регулярно обрезать ветви или пересаживать растение.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Инфографика: Главред

Рядом с ЛЭП и коммуникациями

Перед посадкой необходимо проверить, не проходят ли поблизости электрические кабели, водопроводные трубы, газовые сети и канализация. Корни некоторых деревьев могут проникать в существующие трещины труб, повреждать отдельные элементы коммуникаций и осложнять ремонтные работы. Особенно нежелательна посадка в местах, где для обслуживания сетей требуется свободный доступ.

Не менее важно учитывать расположение воздушных линий электропередачи. Высокое дерево со временем может приблизиться к проводам, а его ветви - стать причиной аварийных отключений или опасных ситуаций при повреждении линии.

Выбирая место, заранее выясните расположение подземных сетей и уточните допустимые расстояния до них. Под воздушными проводами и рядом с ними лучше высаживать только те растения, чья взрослая высота соответствует требованиям безопасности. Если участок небольшой, предпочтение стоит отдать компактным видам с подходящими характеристиками корневой системы.

Главное правило

Подходящее место для дерева определяется не только тем, где есть свободный уголок. Необходимо учитывать освещённость, влажность почвы, возможные источники заражения, размеры взрослого растения и расположение инженерных сетей. Грамотный выбор места поможет дереву полноценно развиваться и позволит избежать многих проблем в будущем.

Смотрите видео - садоводам важно помнить:

Автор раскрывает основные принципы проектирования сада, способного сохранять привлекательность в любое время года. Продуманная организация пространства помогает создать не только эстетически привлекательный, но и уютный уголок для отдыха, отражающий индивидуальность и предпочтения владельца.

Особое внимание уделяется сезонным изменениям ландшафта. При подборе растений важно учитывать, как меняются их цвет, форма и текстура на протяжении года. Такой подход позволяет поддерживать декоративность сада в разные сезоны и объединять все его элементы в целостную и гармоничную композицию.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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