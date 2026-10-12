Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

Представители Трампа угрожали главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и другим украинским чиновникам из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России.

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Почему представители США угрожали украинскому военному руководству / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

Представители Трампа угрожали Драпатому из-за ударов по НПЗ РФ

США заявляют о возможности прекращения обмена разведданными и поставок оружия в рамках программы PURL

Администрация президента США Дональда Трампа угрожала украинским военным и чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поддержки в рамках программы поставок американского вооружения PURL, если Украина будет наносить удары по российской энергетической инфраструктуре во время объявленного энергетического перемирия. Среди тех, кто получал звонки с американской стороны, были главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников.

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По их информации, Вашингтон требовал от Киева соблюдать объявленный Дональдом Трампом режим прекращения ударов по энергетическим объектам России. Американская сторона, в частности, предупреждала о возможных последствиях для военного сотрудничества между странами.

"Они звонили всем высшим военным чиновникам и угрожали. Они всем говорят, что прекратят как обмен разведданными, так и работу системы PURL", - рассказал один из украинских чиновников изданию "Kyiv Independent".

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Что известно о давлении на украинское военное руководство

Ситуация обострилась после объявления Трампом 11 октября энергетического перемирия между Украиной и Россией. По данным издания, Киев заранее не получил информации об этой инициативе, а после публичного заявления американского президента на украинских чиновников начали оказывать давление, требуя воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По информации другого чиновника, знакомого с этим вопросом, представители США звонили заместителю главы Офиса президента Павлу Палисе, курирующему военные вопросы, а также главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому. Палиса также сообщил Financial Times, что со стороны администрации Дональда Трампа в его адрес звучали угрозы.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что инициатива PURL предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет преимущественно европейских стран НАТО. За первый год её реализации в рамках программы было предоставлено оружия на 6,7 млрд долларов. Хотя прямую военную помощь США приостановили после инаугурации Трампа, обмен разведывательными данными между странами продолжался.

PURL / Инфографика: Главред

Энергетического перемирия не будет: Загородний назвал требования Москвы

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией может сорваться из-за дополнительных требований Кремля, выходящих за рамки прекращения ударов по энергетическим объектам. Москва настаивает на прекращении атак по всей территории РФ, включая оккупированные украинские территории, а также требует разблокирования портов. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии изданию Главред.

По оценке эксперта, позиция российской стороны связана с её расчётом на дальнейшее давление на Украину. Загородний считает, что Кремль не заинтересован в ограниченном соглашении, которое касалось бы только энергетической инфраструктуры.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета, в частности, и разблокировать порты", - отметил Загородний.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 октября Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной. Трамп на своей странице в Truth Social опубликовал сообщение, в котором призвал не нарушать договоренность об ударах по энергообъектам. Президент Владимир Зеленский попросил уточнить, с какого момента перемирие вступает в силу, и отметил, что Украина готова согласиться на него при условии взаимности и прекращения ударов со стороны РФ.

Бывший глава ЦПД при СНБОУ Андрей Коваленко сообщил об ударе по ТЭЦ в пригороде Харькова, который он назвал нарушением объявленного перемирия. Коваленко добавил, что Путин нарушил перемирие почти сразу после его объявления и призвал инициаторов соглашения предоставить гарантии.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассмотрел возможные интересы США в упомянутом соглашении с РФ по топливу. Чаленко отметил, что соглашение с РФ по дизельному топливу могло быть частью более широких переговоров вокруг Ирана. В материале также указывается, что в США нет физического дефицита дизельного топлива, и страна обеспечивает почти 20% мирового экспорта этого топлива.

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Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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