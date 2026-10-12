В Украине увеличили объем отключений света: графики на 13 октября

Укрэнерго усилило отключения электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Кратко:

13 октября в некоторых регионах Украины будут отключать свет

Графики будут действовать с 06:00 до 23:59

Объем отключений - от 0,5 до 2 очередей

Во вторник, 13 октября, украинцам в некоторых регионах будут отключать электроэнергию. Графики почасовых отключений будут действовать в течение дня. Об этом сообщило "Укрэнерго".

По данным компании, графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать с 06:00 до 23:59. В этот же период для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.

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Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому фактические графики следует проверять на официальных страницах местных облэнерго.

Энергетики также призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.

Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта

Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности балансировать энергосистему будут ограниченными.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

Отключения света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии после российской атаки. Киевская городская государственная администрация призвала ограничить использование мощных приборов из-за масштабного отключения электричества в Киеве и остановки электротранспорта.

Укрэнерго сообщило о введении графиков почасовых отключений в некоторых регионах. Компания объяснила это последствиями атак и обнародовала графики на 12 октября для различных категорий потребителей.

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Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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