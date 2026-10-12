В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

Документы свидетельствуют, что Кабмин хочет создать отдельный орган, без рекомендации которого будет невозможно получить статус критического предприятия.

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Новые правила бронирования в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Лимит бронирования для оборонной промышленности и энергетики снизится до 85%

Работники с отсрочкой будут исключены из базы расчета 50%

Власти не планируют проводить публичные консультации по поводу изменений

Правительство готовит изменения в правилах бронирования военнообязанных работников. В частности, предлагается уменьшить долю работников, которых могут забронировать предприятия оборонной и энергетической отраслей, а также коммунальные службы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сославшись на проект изменений в постановление Кабмина о бронировании.

По словам нардепа, документ поступил от его источников, а его подлинность подтвердили собеседники. При этом речь идет именно о проекте, а не об уже принятых изменениях.

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В частности, суть предложенных нововведений заключается в сокращении количества забронированных работников и изменении самой системы принятия решений. В частности, правительство намерено сократить квоты для оборонной промышленности и ЖКХ.

Если сейчас для оборонно-промышленного комплекса и энергетики предусмотрено 100% бронирование, то по новым правилам лимит снизится до 85%. Для предприятий тепло- и водоснабжения, а также вывоза бытовых отходов планку снизят с 75% до 60%.

Далее - изменение базы для расчета 50%. Работники, которые уже имеют отсрочку по другим причинам (например, студенты, сиделки или многодетные родители), больше не будут учитываться в общей численности при расчете доли забронированных.

То есть, если раньше в штате из 100 человек было 50 человек с отсрочкой и 50 забронированных, то по новой формуле база расчета уменьшается. Это приведет к тому, что на предприятии сформируется обязательный резерв работников без каких-либо резервирований или отсрочек.

Изменения в правилах бронирования / фото: t.me/yzheleznyak

Также в документе речь шла о создании Координационного центра при Кабмине, в состав которого должны войти 17 человек из СБУ, ГУР, СЗР и Нацполиции.

Именно этот центр будет решать судьбу предприятий: без его рекомендации будет невозможно получить статус критически важного предприятия или согласовать лимит свыше 50%.

Кроме того, он будет уполномочен рекомендовать лишение предприятия соответствующего статуса. При этом в проекте не предусмотрено никаких четких сроков, критериев или процедуры обжалования решений.

Кроме того, Железняк добавил, что до 20 октября все профильные министерства и областные государственные администрации обязаны полностью переписать и обновить свои отраслевые критерии "критичности".

"О уже предоставленных бронированиях, превышающих новые лимиты, в проекте ни слова. Публичные консультации не планируются", - говорится в сообщении.

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Когда возможно ужесточение мобилизации

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко говорил, что в Украине осенью могут снова изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

По его словам, Украина сейчас вынуждена реагировать на проблемы с комплектованием войск ситуативно. Поэтому в случае нового масштабного пополнения российской армии украинские власти могут прибегнуть к очередному пересмотру мобилизационных правил.

"Поэтому, если война будет продолжаться, а Россия объявит дополнительную мобилизацию, я ожидаю дальнейшего ужесточения мобилизационных мер и в Украине", - подчеркнул Муренко.

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Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трехмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрировали в Верховной Раде ряд депутатов от партии "Слуга народа".

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине готовятся изменения в сфере мобилизации, часть которых может касаться призывного возраста. Мобилизация женщин остается добровольной, изменений в этом вопросе не планируется.

Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук заявила, что государство усилит контроль за соблюдением правил бронирования работников, и в первую очередь это коснется ИТ-сектора - компании будут проверяться на возможные злоупотребления.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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