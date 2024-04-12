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"Должны знать, сколько людей можно мобилизовать": Минобороны об электронном кабинете

Руслана Заклинская
12 апреля 2024, 16:39
После вступления в силу нового закона о мобилизации, военнообязанные должны обновить свои данные, это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или в е-кабинете.
'Должны знать, сколько людей можно мобилизовать': Минобороны об электронном кабинете
В Минобороны рассказали, для чего на самом деле запускают е-кабинет военнообязанного / Колаж: Главред, фото: unn.ua, ua.depositphotos.com

Электронный кабинет военнообязанного должен стать удобным сервисом для граждан, которые не желают посещать государственные учреждения лично. Он позволит людям обновлять свои данные, загружать документы и подтверждать бронирование онлайн. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Это сервис, который должен стать удобным. Не нужно будет идти в ТЦК и СП. Потому что есть люди, которые не любят появляться в государственных учреждениях, а таким образом они смогут дополнить информацию о себе. Они могут туда загрузить документы, свидетельствующие о том, что у них изменилось семейное положение, что они имеют уже трех или более детей, или изменили место жительства, получили какое-то образование. Это все удобно", - рассказал он.

Лазуткин отметил, что после вступления в силу нового законопроекта о мобилизации, все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные. Это можно сделать как в ТЦК, так и в ЦПАУ, или через электронный кабинет.

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Также спикер отметил, что те люди, которые имеют бронирование, могут подтвердить его в электронном кабинете.

"Государство должно понимать, сколько людей можно будет мобилизовать, какое у них состояние здоровья и какие военно-учетные специальности имеют эти люди. Поэтому, это необходимая мера, и будем надеяться, что люди будут относиться ответственно. Ведь, как по мне, главной мотивацией должно быть желание защитить свою страну, не пустить россиян и отвоевать те территории, которые сейчас временно захвачены", - отметил спикер.

мобилизация инфографика
Инфографика: Главред

Закон о мобилизации - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Также из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военных. Вместо этого правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Кроме этого, Кабинет министров принял постановление о выплате единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащим, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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