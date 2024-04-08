Бронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после "новой" мобилизации

Рада продолжает дискутировать по проекту, в то же время военные призывают ускорить его рассмотрение и принять соответствующие меры по мобилизации.

https://glavred.info/ukraine/bronya-dlya-cirkov-i-shtrafy-vmesto-tyurmy-dlya-uklonistov-k-chemu-gotovitsya-posle-novoy-mobilizacii-10556327.html Ссылка скопирована

В Украине все еще не принят закон, усиливающий мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Пока Россия вовсю готовится к весенне-летнему наступлению, в Украине до сих пор не утвержден законопроект о мобилизации, позволяющий в том числе привести в армию новых людей, которые помогут уже воюющим подразделениям с обороной на фронте. По данным FT, таких граждан - около 500 тысяч.

Законодательная инициатива застряла в Комитете Рады не просто так, а из-за большого недовольства среди граждан. На фоне общественной напряженности, по утверждению иностранных СМИ, вопрос о мобилизации превратился для украинских властей в настоящий вызов.

Разбираемся на Главреде, что уже предварительно утвердили по мобилизации, а какие нормы отклонили. Также читайте, что об этом всем думают сами военные, находящиеся на передовой два года и больше.

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В войско - с 25 лет

Что можно уже проговорить четко - это снижение возрастного "порога" для призывников. Согласно указу Зеленского от 2 апреля 2024 года, в армию теперь могут призывать лица с 25 лет, а не 27, как раньше.

Эта категория граждан должна будет по стандартной юридической процедуре обновить свои данные в военкоматах.

По словам депутата Ярослава Железняка, президентом также был подписан документ об электронном кабинете военнообязанного, норма, облегчающая прохождение ВВК для военных. Кроме того, указаны выплаты семьям павших воинов в размере 15 млн гривен.

Штрафы вместо тюрьмы для уклонистов

Криминальная ответственность и прочие ограничения для граждан, уклоняющихся от армии, были камнем преткновения в законопроекте про мобилизацию. Но 8 апреля Комитет по вопросам обороны смягчил форму - штрафы вместо тюрьмы.

За нарушение правил воинского учета:

в мирное время будет предусматриваться штраф от 3400 до 5100 гривен,

повторно или в особый период - от 17000 до 22500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации:

в мирное время планируется установить штрафы от 5100 до 8500 гривен для граждан,

17000-34000 гривен - для должностных и юридических лиц.

Во время военного положения штрафы будут составлять:

для граждан - от 17000 до 22500 гривен,

для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 500 гривен.

Отменен, среди прочего, статус "ограниченно годен". Граждане этой категории будут должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Под "броней" оказались даже цирки

Вместе с тем, Минкульт уже начал выдавать некоторым компаниям статус "критически важных предприятий", который может обеспечить их работников "броней" от армии. Не обошлось и без скандала. Например, стало известно, что под броней оказался передвижной цирк.

В общем, из-за халатности в работе многих привлеченных к мобилизационному процессу органов власти доверие среди граждан к нему - этому процессу - падает.

Не оказываются без внимания, к примеру, скандалы с участием работников ТЦК.

Нет норме по платной отсрочке от ВСУ

Комитет ВР 27 марта отклонил предложение по избирательной отсрочке от армии как дискриминационный. Ранее отдельные депутаты, а вместе с ними похожую идею высказывал и сам премьер Денис Шмыгаль, пытались пропихнуть "бронь" для военнообязанных, которые получают свыше 30 тысяч гривен зарплаты на критически важных предприятиях.

Как по этому поводу высказался участник профильного комитета, парламентарий от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин, "фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо".

Но вопрос о платной брони все еще витает в воздухе, так как Рада может учесть эту правку при следующем рассмотрения проекта в сессионном зале.

Военные недовольны нынешним ходом мобилизации

Темпы по рассмотрению проекта о мобилизации раскритикованы среди военных. Защитники на передовой, воюющие больше 2 лет, неоднократно подчеркивали, что их людям необходим отдых. И все это - на фоне безостановочных штурмов оккупантов и нехватки боеприпасов.

Как писал Financial Times, всего к армии в Украине можно привлечь до 3,7 млн человек и до 500 тысяч - в ходе новой волны мобилизации. В то же время, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Вооруженным силам понадобится в настоящее время гораздо меньше новых лиц.

Сроки насчет окончательного решению по данному законопроекту в Комитете Рады не называют.

Материал подготовила: Яна Ставская

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