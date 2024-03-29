'Достаточно людей': Сырский рассказал, сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ

После пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил цифра мобилизованных была существенно уменьшена.

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Сырский рассказал, сколько людей нужно мобилизовать / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 отдельная горно-штурмовая закарпатская бригада

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал озвученное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Силы обороны Украины еще 450-500 тысяч человек.

Сырский в интервью "Укрінформу" сообщил, после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать то, что люди - не роботы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ. видео дня

По его словам, например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.

"Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им надо восстановиться и отдохнуть, и это - объективная необходимость. И таких частей немало. Сейчас мы пересматриваем численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", - резюмировал Сырский.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что нардеп Юрий Здебский раскрыл детали закона о мобилизации. Закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на воинский учет, получить военную специальность, пояснил нардеп.

В Кабмине раскрыли планы по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался по мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

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