'Достаточно людей': Сырский рассказал, сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал озвученное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Силы обороны Украины еще 450-500 тысяч человек.
Сырский в интервью "Укрінформу" сообщил, после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена.
"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать то, что люди - не роботы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.видео дня
По его словам, например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.
"Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им надо восстановиться и отдохнуть, и это - объективная необходимость. И таких частей немало. Сейчас мы пересматриваем численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", - резюмировал Сырский.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Мобилизация в Украине: что известно
Напомним, что нардеп Юрий Здебский раскрыл детали закона о мобилизации. Закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на воинский учет, получить военную специальность, пояснил нардеп.
В Кабмине раскрыли планы по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.
Боец ВСУ эмоционально высказался по мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.
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