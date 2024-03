Армия России несет большие потери бронетехники: в ISW назвали ожесточенные направления

Силы РФ потеряли несколько неустановленных единиц техники в боях за Орловку, к западу от Авдеевки, говорится в отчете американского Института изучения войны за 28 марта.

Эксперты ISW отмечают, что российские войска потеряли несколько видов техники, ВСУ в Новомихайловке используют FPV-беспилотники и кассетные боеприпасы, что значительно усложняет усилия России по продвижению.

Также по данным аналитиков, 28 марта позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная:

В Донецкой области, по информации ISW, российские и украинские войска вели позиционные бои:

Также в ISW отмечают, что 28 марта российские войска продолжали наступление в районе Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.