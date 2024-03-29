Армия России несет большие потери бронетехники: в ISW назвали ожесточенные направления

Силы РФ потеряли несколько неустановленных единиц техники в боях за Орловку, к западу от Авдеевки, говорится в отчете американского Института изучения войны за 28 марта.
Эксперты ISW отмечают, что российские войска потеряли несколько видов техники, ВСУ в Новомихайловке используют FPV-беспилотники и кассетные боеприпасы, что значительно усложняет усилия России по продвижению.
Также по данным аналитиков, 28 марта позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная:
- северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
- к западу от Кременной в районе Тернов;
- к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).
В Донецкой области, по информации ISW, российские и украинские войска вели позиционные бои:
- северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;
- к западу от Бахмута в районе Часового Яра, районов Новый и Канал (восточная часть Часового Яра) и Ивановского;
- на юго-запад от Бахмута в районе Клещеевки и Андреевки.
"Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в центре Новомихайловки и на полях к северу от населенного пункта", - отмечают эксперты.
Также в ISW отмечают, что 28 марта российские войска продолжали наступление в районе Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Ситуация под Авдеевкой: что известно
Напомним, что боец ВСУ оценил угрозу окружения стратегического города. Россияне могут повторить Авдеевскую тактику для захвата стратегического важного города Угледар Донецкой области, сообщает военный ВСУ Михаил-Лука Кабусь. Оккупанты хотят через Курахово зайти с тыла на Угледар.
В 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ в районе Авдеевки. Родион Кудряшов заявил, что ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Враг не оставляет попыток продвигаться на запад от оккупированной Авдеевки, используя преимущество в живой силе.
В России заявили о захвате новых территорий возле Авдеевки. Аналитики Института изучения войны проанализировали информацию о том, что россияне заявили о захвате Орловки на Авдеевском направлении, однако не могут этого подтвердить. Россияне продвинулись Первомайской дамбы в Первомайском.
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