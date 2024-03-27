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"На одного бойца ВСУ приходится 7-10 россиян": что происходит возле Часового Яра

Юлия Закрепа
27 марта 2024, 20:38
На каждого украинского военнослужащего идет огромное количество россиян, большинство из них умирает или является ранеными.
'На одного бойца ВСУ приходится 7-10 россиян': что происходит возле Часового Яра
Ситуация на фронте ухудшается / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал о ситуации на Бахмутском направлении вблизи Часового Яра.

"Оперативная ситуация на направлении достаточно сложная по нескольким причинам. Первое - это использование управляемых авиационных бомб, а также ФАБов. Второе - это на одного бойца Сил обороны Украины сейчас идет примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации и у нас чрезвычайная потребность в поддержке личного состава в резервах. Поэтому я надеюсь, что закон о мобилизации все же примут и мы сможем защищать наш край значительно качественнее. Тогда, когда у нас будет в подразделениях и количество личного состава, которое нужно для обороны нашей страны", - пояснил Отченаш в эфире телеканала "Еспресо".

Военный отметил, несмотря на то, что на каждого украинского военнослужащего идет огромное количество россиян, большинство из них умирает или являются ранеными.

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Кто такой Андрей Отченаш?

Андрей Отченаш - командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Начал воевать в 2014 году в добровольческом батальоне ОУН, передает Цензор.нет.

Напомним, что россияне с трех направлений движутся на Часов Яр. Оккупанты используют химическое оружие, чтобы выкурить украинские пехотные подразделения из укрытий, рассказал командир батальона 92-й ОШБр. Однако в течение последних двух недель не имеют успеха.

Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Оккупанты не жалеют усилий и ищут слабые места.

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