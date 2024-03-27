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Россия накапливает ракеты: эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами"

Юлия Закрепа
27 марта 2024, 19:43
Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты исследуют обломки.
Россия накапливает ракеты: эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать 'Цирконами'
Когда РФ готовит новую ракетную атаку по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, defence-ua.com

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, как часто россияне могут применять ракеты "Циркон". Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как бы она хотела.

По словам Шарпа для 24 канала, "Циркон" - непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться вблизи целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.

"Циркон" - дополнительное подспорье. Скорее всего, их в целом мало. Видимо, будут применять довольно редко или считанные единицы", - заявил военный обозреватель.

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Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.

"Нет причин считать, что это такое себе "чудо-оружие", как было многократно представлено российской пропагандой. Но, к сожалению, это очередной болезненный такой инструмент, который у них появился и разрабатывался годами", - отметил эксперт.

Инфографика циркон
Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика: Главред

Почему увеличились ракетные обстрелы по Украине

Эксперт Давид Шарп отметил, что в последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Оккупанты могут совершать такие действия с целью различных тактических причин:

  • ответ на украинские удары по российским НПЗ;
  • ответ на рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях;
  • хотят вывести из строя украинскую энергетику;
  • давят на украинцев психологически, чтобы заставить их волноваться;
  • стремятся ударить по украинскому военно-промышленному комплексу.

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон - как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система о. Ракета Циркон - это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/сек).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, Российские - 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9, 5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

Напомним, что ракета "Циркон" долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. Во время ракетного удара 25 марта российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Ракету называют гиперзвуковой, ведь развивает скорость до 10 махов, преодолевает около 9000 км/ч.

В Воздушных силах объяснили, как сбивают "Цирконы". Илья Евлаш объяснил, когда скорость ракеты "Циркон" составляет около 4,5 маха, Украина использует для ее сбивания противобаллистические комплексы, например, SAMP/T или Patriot.

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война в Украине обстрелы ракета Циркон
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