Долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки: чем опасна ракета "Циркон"

Самая большая проблема — подлетное время "Циркона". Кроме того, "Циркон" больше и опаснее "Кинжала".

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Олег Жданов рассказал об особенностях ракет "Циркон" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Во врем ракетного удара 25 марта российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами. По предварительным данным, во второй раз с начала войны агрессор применил "Циркон". Первое применение этой ракеты было в феврале. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, чем опасен "Циркон", как быстро ракета может долететь до Киева и каковы последствия удара.

По его словам, "Циркон" — самая загадочная ракета в ВС РФ. Вес головной части ракеты - до 300-400 килограммов.

Ракету называют гиперзвуковой. Она должна развивать скорость до 10 махов, преодолевать около 9000 км/ч, пишет ТСН.

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"С самого начала она была морского базирования, на кораблях и на подлодках. Затем РФ, модернизируя эту ракету, начала разрабатывать комплекс "Утес", пусковую установку под этот контейнер — "Утес-100", еще его называли "сотка". Также ракета может применяться стационарным противокарабельным комплексом "Бастион", — рассказал Жданов.

На сегодня ракета "Циркон" окончательно не прошла государственные испытания в России, но уже принята на вооружение. Таких ракет в армии РФ может быть несколько десятков.

"Сегодня нет информации, что предприятие разработало их серийное производство. У них есть ряд образцов, научно-исследовательских для проведения испытаний. Потому и нет окончательных тактико-технических характеристик", — сказал Жданов.

Точная дальность применения ракеты, по словам военного эксперта, тоже точно неизвестна.

"Сначала говорили, что от 500 километров, потом говорили 600, а сейчас некоторые источники в России говорят, что 1000. Единственное, что можно точно сказать, что она сверхзвуковая. Что касается гиперзвуковой, может она как "Кинжал" на некоторых участках траектории и разгоняется до гиперзвуковой скорости, но это невозможно установить просто наблюдением. Она сверхзвуковая, но факт того, что Patriot может ее сбивать, говорит, что здесь ничего особенного нет", — сказал Жданов.

Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика: Главред

По словам эксперта, самая большая проблема — подлетное время "Циркона". С территории Крыма при сверхзвуковой скорости в Киев ракета долетает за 3-3,5 минуты.

"Мы достоверно не знаем, откуда ее пускают — с кораблей в акватории Черного моря, с российской подлодки или с материка комплексом "Утес". Еще отмечу, что Patriot может сбивать цели на скорости не более 2100 километров в час — две скорости маха. Если Patriot ее сбивает, значит, она летит с меньшей скоростью", — объяснил Жданов.

"Циркон" больше и опаснее "Кинжала"

"Она должна разгоняться с большей скоростью. И если в ней 400 килограмм тротила, то это на 100 больше, чем в "Кинжале". Лучше она тем, что она новая и мы точно не знаем ни тактико-технических характеристик, ни особенностей свойств. Вот сейчас есть сбитые блоки ракеты, мы будем изучать их и делать себе какую-то воображаемую картину, что собой эта ракета представляет", — добавил Жданов.

Эксперт также добавил, что ракета "Циркон" высокоточна. Отклонение от расчетной точки прицеливания составляет лишь 10-20 метров.

В случае попадания "Циркона" в цель радиус сплошного разрушения может составлять до 500 метров.

"Она превратит в щебень дом, если она попадет в него. Если она входит в здание, то успевает долететь почти до подвала. Если здание пять-девять этажей, она взорвется в подвале и дом просто вдребезги разлетится. Если это современное здание с монолит-каркасной основой, она может пробить несколько этажей и разнести этаж, на котором взорвется", — рассказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный удар по Киеву 25 марта

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ начала использовать новую тактику ракетных ударов по Украине. А именно - оккупанты стали применять ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на столицу Украины - Киев.

"Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – сказала Гуменюк.

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