"Теперь нужно ждать атак каждый день": Жданов сделал тревожный прогноз о ракетных ударах

Нужно быть готовыми к тому, что РФ может бить ракетами чуть ли не каждый день, считает военный эксперт.

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Жданов сделал тревожный прогноз по ракетным ударам/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Главред

Страна-агрессор Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Об этом Жданов сказал в интервью Главреду. Он отметил, что у российских оккупантов было длительное время на накопление ракет.

"Думаю, что продолжатся (атаки – ред.). Теперь нужно ждать атак ежедневно, потому что у России было три месяца на подготовку, производство, тестирование и транспортировку ракет", – сказал Жданов. видео дня

По его словам, судя по тому, что наша и западные разведки молчат, сегодня даже нет понимания, сколько в России ракет, готовых к боевому применению.

"Поэтому, как говорят военные, всегда нужно отталкиваться от наихудшего варианта, то есть считать, что все 900-1000 ракет готовы к боевому применению", – подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области.

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